Domenec the end

Bir yanda Berkan, Taylan ve Cicaldau, diğer yanda Zajc, Crespo, İrfan Can… Maçın düğümü her zamanki ortadaydı(!).

Torrent'le birlikte bir miktar toparlayan Berkan-Taylan ikilisinin bu maçtaki performansı çok belirleyici olacaktı.

Maç son derece düşük bir tansiyonla başladı ve birkaç saman alevi pozisyonla Zajc'ın golü dışında kalp atışları ilk yarı boyunca mutedildi.

Kerem her ne kadar tehditkar olsa da şut ve pas kalitesindeki sakatlığının etkisinde olduğunu gösteriyordu.

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İkinci yarı başlamış başlangıç düdüğünden itibaren bir saat geçmişti ve hala sıkıcı bir maç izliyorduk.Her iki takımın sadece birer tane çerçeveyi tutan şutu vardı. İki hoca (özellikle Torrent) artık bir şeyler yapmalıydı.Derken Gomis'le birlikte sahanın en suskun isimlerinden Serdar'la 68'de skor 2-0'a geldi. Torrent altı dakika daha bekleyerek ilk hamlesini Cicaldau - Halil değişimiyle gerçekleştirdi. Aynı dakikada Emre Kılınç da sahaya sürülebilirdi.İspanyol çalıştırıcının ilerleyen dakikalarda Emre Kılınç yerine Arda ve Morutan'dan medet umması çok tuhaftı.

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Galatasaray'ın bir sonraki Fenerbahçe derbisinde başka bir başkanla temsil edileceği kesin.

Dün akşamki maçtan sonra Torrent'in de yeni yönetimce ibra edileceğini hiç sanmıyorum.

30 Nisan'da seçilecek başkanın Mayıs'ın ilk haftasında Torrent'le vedalaşarak yeni bir hocayla yeni sezona yelken açması en doğru seçenek olacaktır. Allah yeni yönetime sabır versin keza camiaya layık bir takım kurmak için ciddi bir kaynak bulmak zorundalar.