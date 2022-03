İnanmıştık

Torrent, Beşiktaş maçının ikinci yarısına Feghouli yerine Cicaldau'yu sahaya sürerek başlamıştı. İspanyol hoca, 22 dakika sonraysa Omar, Emre ve Mohamed'i kenara alıp yerlerine Boey, Babel ve Gomis'i sokmuştu.

Yani derbinin 68. dakikası itibarıyla Torrent, Barcelona on birini sınamıştı.

Tahminimce; Feghouli sakat olmasa bile ilk on birde oynamayacaktı.

Altıncı dakikada biz Gomis'le, onlarsa dört dakika sonra De Jong'la karşı karşıya ciddi pozisyonları harcamıştık.

28. dakikada Cicaldau'nun güzel kornerinde topa uçarak kafa atan Kaptan Marcao temsilcimizi öne geçiriyordu. Dokuz dakika sonra Barça'nın genç yeteneği Pedri skoru eşitliyordu. İlk yarıda beklendiği gibi top onlardaydı ama iki takım pozisyon üretmek, gol atmak adına eşit şansa sahipti. İkinci yarıya umutlu başlamıştık ama Van Aanholt'un sakatlandığında on kişiyle mücadele ederken Katalanlar Aubameyang'la bir gol daha buldu.

***

Ardından maçın en etkili isimlerinden Dest, Kerem'i durdururken sakatlanarak çıktı.

İşte tam o an bir tezahürat yükseldi tribünlerden; "bizler inandık, siz de inanın / bizim için bu maçı alın"… Hemen sonrasında Van Aanholt direği sıyırıp auta çıkan bir şut gönderdi ve yeniden maça dönmeyi başarmıştık. 63'te Gomis çıktı, Mohamed girdi.

Artık beraberlik golü için daha umutluyduk ama topu adamlardan bir türlü alamıyorduk. 74. dakikada tribünler "dağ başını duman almış"ı söylerken Halil ve Morutan oyuna girdi. Artık daha tehlikeli ve daha hızlıydık fakat Barcelona büyüklüğüne yakışmayan tavırlarla ortamı gererek süreyi eritti.

Olabilirdi ancak olmadı. Taktiğimiz, yüreğimiz, cesaretimiz yeterliydi ama maalesef ki gücümüz yetmedi.

Onlara unutamayacakları bir ders verebilirdik; en çok buna üzülüyorum.