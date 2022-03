Ertelenen rotasyon

Torrent rotasyona inanan bir teknik adam olduğunu defalarca vurgulamıştı. Yani İspanyol Hoca'nın iki Barcelona maçı arasında rotasyon yapmasından daha doğal bir şey yoktu ve dünkü on bir bu sebeple herkes için sürprizdi. Ya maç öncesinde iki kulüp arasında cereyan eden tuhaf gerilim etkili oldu, ya da G.Saraylı as (!) futbolcuların bu derbide rotasyona karşı çıkması derbi on birini şekillendirdi. Torrent'in takımı, hemen hemen aynı aktörlerle, Barcelona'da topu rakibe veren savunma takımından çok farklı bir kimlikle maça başladı ve Kerem'in iki güzel golüyle ilk yarıyı önde tamamladı. Karaveli'nin 38'de yaptığı değişiklikler Beşiktaş'ın paniğe kapıldığının ispatıydı. Torrent riski az bir on biri sahaya sürerken cüretkar bir taktik deniyordu. Önder hocaysa kariyerini etkileyecek ölçüde büyük bir kumar oynuyordu. HHH Beşiktaş ilk 45 dakikada kalesinde beşi isabetli on bir şut görmüş, G.Saray kalesine yalnızca bir isabetli şut çekebilmişti. G.Saray Avrupa ayarlarıyla değil, lig ayarlarıyla sahadaydı ve ezeli rakibi karşısında ezici bir oyun ve skor üstünlüğü kurmuştu. Tüm sezonun ezberi Barcelona'da kazanılan özgüvenle olumlu yönde bozulmuştu. İkinci yarıda gelen oyuncu değişiklikleriyle Beşiktaş'ın biraz toparlanması, G.Saray'ın ise skorun rehavetine kapılarak aklının Barcelona rövanşına kaymasıyla maç dengeye oturdu ve Beşiktaş'ın Rıdvan'ın sağ ayakla Pena'nın bacaklarının arasından bulduğu golle bitti. "Maçı daha çok inanan, daha iyi oynayan ve hak eden kazandı" demek şart. Torrent perşembe akşamı nasıl bir kadroyla sahaya çıkacak bilmiyorum ama temsilcimizin elinden gelenin en iyisini verecek moral ve motivasyonu olduğuna eminim.