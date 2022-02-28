Çok ama çok zor

Futbol gerçekten çok enteresan; hayat gibi...

Daha bir buçuk ay önce, 11 Ocak 2022'de oynanan Giresun maçı, Fatih Terim'le çıkılan son maçtı.

Efsane hocayla yolların ayrıldığı gün biri bana, "Galatasaray, şubat ayında Çaykur Rize ile içeride oynayacağı maçta, sahada Gedson, kenarda Bülent Korkmaz olacak'' dese, inanırdım. Gel gör ki; Galatasaray'ın yaşayan efsanesi Bülent Korkmaz Çaykur Rize'nin hocası, Gedson'sa ''Beşiktaş'ın sözleşmeli topçusu'' olarak Çaykur Rize formasını terletmekteydi dün akşam. Üstelik, Torrent Bey ''he'' dese Gedson, Beşiktaş'ta değil Galatasaray'daydı.

Torrent, Portekizli'nin transferine ''maç eksiği'' nedeniyle onay vermemişti. ''Oynamaya hazır'' diye alınan Pulgar'ınsa kritik maçta Taylan ve Berkan'ı dahi kesemeyerek yedek kulübesinde olması ayrıca manidardı.

Geldiği günden beri ortaya koyduğu performansla, Süper Lig'in en etkili orta sahalarından biri olmayı başaran Gedson muazzam bir frikik golüyle takımını deplasmanda öne geçirdi. O ne füzeydi öyle arkadaş! Eşi benzeri nadir görülecek türden bir goldü.

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Sarı kırmızılılar Rize'yi yenmek ve rahat bir nefes almak zorundaydı.İkinci yarı daha istekli ve saldıran bir Galatasaray beklerken bir sıra dışı gol de Boyd'dan geldi. Torrent için Gomis hamlesi kaçınılmazdı. Mohamed çıkar mıydı emin değilim ama Babel de oyuna girmiş Emre kenara gelmişti.Göztepe'de iki hayati penaltı atan Gomis ayağının tozuyla kazandırdığı penaltıyı kaçırınca Nef Stadyumu'nda gerilim iyice arttı. Maçın bitimine daha yarım saat vardı. On dakikalık stresin ardından Galatasaray bir penaltı daha kazandı bu kez Babel affetmedi.Hakemin ilk penaltı kararı çok ağırdı ama ikinci penaltı kararı (bence) doğruydu. Van Aanholt dar alanda şık paslaşmalarla çok şık bir gol daha atarak skoru 3-2'ye getirdi.Son iki maçını düşme tehlikesi yaşayan rakiplerine karşı güç bela kazansa da bir kez daha anladık ki; Galatasaray için bu kadro ve bu oyunla her maç çok ama çok zor.