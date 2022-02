Elden ele

Öncelikle belirtmeliyim ki, Galatasaray bu kadar kritik bir maça pek çok polemik ve tuhaf gündemin gölgesinde çıktı.

Hiçbir sakatlığı ve cezası olmayan ve maç kadrosunda bulunmayan Arda Turan'ın, Fatih Terim ile fotoğraf çektirmesi gibi son derece yersiz gündemler.

Arda ile Terim'in buluşması, konuşması, fotoğraf çektirmesi son derece normal aslında ama hem ülkemizin futbol iklimi hem de Galatasaray'ın gündemi bu basit mevzuyu bile büyük bir karmaşaya çevirmeye son derece müsait.

Morutan'ın kadroya alınmaması da hayli büyük bir mevzuya dönüştü.

Dün akşamki maç çok net ortaya koydu ki; Galatasaray büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Galatasaray'ın sezon sonuna kadar oynayacağı içerideki altı maç (sırasıyla) şöyle;

Çaykur Rize, Beşiktaş, Karagümrük, Yeni Malatyaspor, Sivasspor ve Adana Demirspor...

***

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan sarı kırmızılılar deplasmandaysa (sırasıyla); Konyaspor, Gaziantep, Fenerbahçe, Altay, Başakşehir ve Antalyaspor'la oynayacaklar. Bu on iki maçın kaçında Galatasaray'ı favori görüyorsunuz bilmem ama Kayserispor, geçen sezon 41 puanla kümede kalmış altındaki dört takım düşmüştü.

Göztepe maçı öncesi on dört maçta yalnızca bir galibiyet almış bir takımdan bahsettiğimizi unutmayalım. Kulübün genleri ve egosu, içeride oynanacak maçlarda her ne pahasına olursa olsun galibiyet için sahaya çıkılmasını gerektirir. Bu sebeple deplasmanda alınacak her puan çok kritik olacak.

Dün akşam biri Taylan, diğeri Ömer tarafından sebebiyet verilen iki acemice penaltıyla öne geçtiği bir maçı daha neredeyse kazanamıyordu Galatasaray. Göztepeli oyuncular acemice penaltı yaptırma konusunda "biz daha iddialıyız" diyerek üç puanı rakiplerine hediye ettiler.

Eşi benzeri görülmemiş, çok tuhaf bir maçtı. Tahminimce hafızalardan silinmesi onlarca yıl alacak.