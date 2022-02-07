Çok değerli

Beklenenden farklı bir 11 sahaya süren Torrent yenilerden sadece kaleciye güvenmişti. En uçta Halil'in yerine Babel'i tercih etmesi bence de anlaşılabilir bir karardı. Hollandalı, rakip kaleye sırtı dönük olarak hemen hemen her pozisyonda ya topu aldı ya faul kazandı. Topla en çok oynayan isimlerden biri sarı kırmızıların yeni kalecisi Pena'ydı.

23. dakikaya kadar tek tehlike İspanyol kalecinin koruduğu kalenin üst direğine çarpan şuttu.

Dakika 23'te Cicaldau çizgiye hareketlenirken bomboş ceza sahasına giren Kerem'i gördü ama topu vermedi ve Galatasaray bir golden oldu. Milli maç yorgunu Pulgar yedek kulübesindeyken belki de son kez izlediğimiz Taylan - Berkan ikilisi yine kötüydü.

Kale önündeki bir topu uzaklaştırmak için debelenen Galatasaraylı oyuncular Novais - Wilson ikilisinin Avrupai golüne boyun eğdi. Kerem takımı düşüşteyken bile kişisel gelişimini sürdürüyor ve repertuarını geliştiriyor. Yıldız oyuncu birkaç dakika içinde, şansın da yardımıyla, kariyerinde sol ayağıyla attığı ilk süper lig golüyle skoru beraberliğe getirdi. İlk yarı boyunca rakibinden baskı yiyen Galatasaray'ın sadece bir faul yapmış olması hayli manidardı. İkinci yarının 10. dakikasında Alanya Novais ve Wilson'la aynı golü atmayı denedi ama Pena bu kez izin vermedi.

Hakem Kalkavan'ın, Juanfran'a gösterdiği kırmızı kart pozisyonunda Babel'in ciddi bir sakatlık yaşamaması büyük bir şanstı.

Fakat ilginçtir; on kişi kaldıktan sonra bile galibiyete yakın olan takım Alanya'ydı. G.Saray'ın ikinci yarısında ilk şutunu 95'te çektiği zorlu deplasmanda bir puan kazanmış olması, düşme hattı ve civarındaki takımların puan kaybettiği haftada, galibiyet kadar önemli...