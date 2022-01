Gidişat feci!

Sezon başında, Galatasaray'ın kadrosunun sadece ezeli rakiplerine kıyasla değil, ligin standartları göz önüne alındığında da ''kötü'' olduğundan şüphelenirken hayli yalnızdım. Çalışmalar muhabir haberlerinde, transferler ise sosyal medyada öve öve bitirilemiyordu. Haftalar ilerledikçe ''dört büyükler'' içinde en kötü kadronun Galatasaray'daki olduğuna iyice emin olmuştum.



Avrupa maçlarındaki farklı oyun ve iyi skorlar, ligde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da kötü gitmesi, Fatih Terim gibi deneyimli ismi varlığı hala pek çok kişinin umudunu diri tutmaya yetiyordu. Fakat elindeki en iyi orta saha Cicaldau olan sarı kırmızılılar üç golcüsü arasından birinde karar kılamamış, Boey'in sakatlığı ve Van Aanholt'un istikrarsızlığıyla kanatlardan da yaralıydı. Şampiyonluk tek kelimeyle imkansızdı.

***

Oyuncu grubunun potansiyelini erken idrak eden Fatih Hoca, Avrupa'da doğru oyunu bulmuş ama ligde açmazdaydı. Galatasaray düşme hattına çok yakın. Ligin ilk yarısında, Muslera, Mohamed, Babel ve Feghouli gibi isimler her ne kadar ağır eleştirilere maruz kalmış olsalar da kadroyu camianın alıştığı oyuncu kalitesi standardına yakın tutuyordu.

Onların yokluğuna bir de (her ne kadar istenen potansiyelde olmasalar da) Berkan-Taylan ikilisinin yoklukları eklenince, pek çoğumuza göre küme düşmenin güçlü adayı Kasımpaşa karşısında debelenen, acz içindeki takıma evrilmek kaçınılmazdı.

Galatasaray, golü ancak kontradan ya da duran toptan bulabilirdi.

Galatasaray, orta sahada, stoperde sanki eli çok bolmuşçasına, umarsızca gönderdiği Donk'un golüyle skor 1-1'e geldi. Kerem'in direkten dönen şutunun ardından her fırsatta Galatasaraylı olduğunu söyleyen Umut Bozok (''Ölümüne Galatasaray'' diye bir tweet'i bile var) Kasımpaşa'yı öne geçirdi.

Bence sarı kırmızılılar, ''transfer sihirbazı'' Campos'a değil de muhtemelen kaybedilecek Trabzon maçının ardından lige verilecek mini arada sıkı bir kamp yapmaya yoğunlaşsınlar.

Keza; dibe doğru hızla seyreden gidişat tek kelimeyle; feci!..