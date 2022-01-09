Söz bitti

Hakemler Galatasaray maçlarında sıfır hatayla maç yönetse ne olacak ki? Fatih Hoca ceza almasaydı ne değişecekti?

Lütfen samimi olun; Galatasaray'ın kupadan elenmesinin, şampiyonluğu kaybetmesinin, şu kifayetsiz oyununun sebebi bunlar mı sizce?

GALATASARAY'IN KADROSU

VASAT BİLE DEĞİL. Bekler çok kötü, orta saha oyuncu rotasyonundaki futbolcuları, ligin orta sırasındaki takımlara bedava verseler alırlar mı; sanmam. Dikkatinizi çekerim; "Fatih Hoca'ya kötü bir kadro verildi" falan demiyorum... Bilakis; "bu oyuncuları kim, niye aldı, aldırdı" bunu sorguluyorum. Misal; Barış Alper'de, Oğulcan'da, Morutan'da olan (!), Yunus Akgün'de olmayan şey (!) nedir; biri lütfen bana izah etsin.

25 milyon avro civarı bir maliyetle kuruldu bu "proje"; inanılır gibi değil.

Hafta içinde, bizzat yönetim tarafından, hocanın teknik ekibine "görücü usulü" yardımcı antrenör bakıldığı itiraf edildi. Başkan Burak Elmas'ın kayınbabası eski başkan Süren, Sabah gazetesine "başkanlık, Burak için erkendi" dedi. Bunlar şaka değil arkadaşlar; biliyorum çok acı kabullenmesi. Terim ve Elmas'ın projesi nedir; anlayan beri gelsin lütfen. Durum o kadar acayip bir noktaya geldi ki; en büyük Elmas ve Terim muhalifleri bile an itibarıyla ikisinin de bırakmasının daha da ağır sonuçları olacağını söylüyor. E peki o zaman; "ne olacak şimdi!?"...

***

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın

Menajerlerin üç kuruşluk çıkarlarının kesiştiği noktada kopan kıyamet de cabası. Çirkin dedikoduların önü alınamıyor.Tüm bu karmaşayla beraber yeni transfer döneminde ekmek gibisu gibi ihtiyaç duyulan bir kaleci bile alınamazsa şaşırmayın. Bence alınmasın da zaten...DOST ACI SÖYLER; herkes takkesini önüne koysun ve kişilere değil, sadece Galatasaray'a taraf olan duayenlerin, kanaat önderlerinin şefkatine bıraksın kendini. Keza; hem yönetim hem de teknik heyet artık HİÇ güven vermiyor... Doğruları söyleyeni "Galatasaray düşmanı" ilan eden troller ve askerler de sussun artık.