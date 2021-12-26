Hasret

Galatasaray en sonunda bir maçın ilk yarısında gol atmayı başardı. Antalyaspor karşısına enteresan bir kadroyla çıkan sarı kırmızılar, hasreti çekilen gole ancak sezonun rakip kaleye çektikleri şut rekorunu kırarak ulaşabildi. Oğulcan'ı beğenseniz de beğenmesiniz de, sağ bekteki performansıyla Yedlin'in önüne geçtiğini kabul etmek zorundasınız. HHH Mostafa Mohamed maça hızlı başladı. Mısırlı golcü, maçın ilk on dakikasında çok şık bir kafa vuruşu ve bir o kadar şık sağ ayak içiyle, Boffin'in kalesini iki kez yokladı. Belli ki bonservisinin alınması için yapılan girişim onu hayli havaya sokmuş. Mohamed'de ligde art arda üç beş maç ısrar etmek onu yeniden çift haneli bonservis değerlerine yaklaştıracaktır. Galatasaray'a acil olarak, birkaç bek, birkaç orta saha, kaleci, hatta kimine göre golcü de gerekiyor. Sadece iki hakkım olsa, ikisini de orta sahaya kullanırdım doğrusu... HHH Skoru 1-0'a getiren Feghouli'nin şık golünü attığı ana kadar sosyal medyada en çok eleştirilen isim olması hayli manidardı. Yetenek böyle bir şey... Galatasaray taraftarını da anlıyorum aslında; iyi ve yetenekli oyuncuya (birkaç isim dışında) hiç bu kadar hasret kalmamışlardı. Keza takımın geniş kadrosunda Galatarasaraylıların alıştığı kalitede maksimum altı isim var. "Eldeki en iyi futbolcu kim" diye soranlar varsa onlara "maçın ikinci golünü izleyin" yanıtını veriyorum. Bir cümle de Aytaç için yazmak istiyorum. Berkan ve Taylan kadar olmasa da daha çok forma giymeyi hak ediyor. Fakat Aytaç'taki maç eksiği kilo fazlalığı olarak tezahür etmiş gibi duruyor. Necati Hoca kenarda daha fit duruyordu.