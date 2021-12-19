Net bir faul

Maçın esame listesi elimize ulaştığında (her iki takımın ligdeki performanslarından bağımsız söylüyorum) maçın favorisinin Başakşehir olduğu barizdi. Çok linçler yedik Galatasaray'ın sezon başı kurduğu kadroya dair konuşurken. Eminim artık herkes anlamıştır; sarı kırmızılı formayı üstlerinden çıkardığında bu ligde şampiyonluğu hayal bile edemeyecek bir oyuncu grubu var Terim'in elinde. Bu duruma bir de kenarda Fatih Hoca'nın olmayışı ve yanlış oyuncu tercihleri eklenince kabusa dönüşen bir sezona şahit olunması kaçınılmazdı. Misal; Diagne sevdasını gerçekten hiç anlamıyorum. Hele hele Mohamed gibi altyapısı sağlam bir adam kenarda beklerken hiç anlamıyorum. Senegalli'nin girdiği pozisyonlarda sahada Mısırlı golcü olsa, sarı kırmızılar ilk yarıda en az bir iki gol bulurdu. Her şeye rağmen, sahada iyi oynayan bir Başakşehir de yoktu ilk yarıda aslında.

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İlk yarıdaki konuk ekibin tek pozisyonu gol oldu. Okaka'nın muhteşem röveşata golü öncesi Marcao'ya yaptığı hareket bence net bir fauldü. Zorbay Küçük ve VAR Mete Kalkavan belli ki Galatasaray ile TFF arasındaki yangına körükle gittiler. Taylan - Berkan ikilisinin ligdeki performansını eleştirenlerdenim ama bir alternatif sunmayı beceremedim. Galatasaray'ın orta saha ve bek rotasyonundaki oyuncuların kalitesi lig standardının altında. "Vasat" olup olmadıkları bile tartışmalı. Fark yaratması beklenen Feghouli ve Kerem de dağınık olunca, hakemler de hata yapınca kötü oynayan bir rakip karşısında yenik duruma düşmeye engel olamadı Galatasaray. Son haftalardaki "kısır döngü"yü kıran tek şey Mohamed'in şık kafasıyla gelen beraberlik golüydü. Mısırlı adeta haykırıyor "Bu takımın golcüsü benim" diye. Takımın ligdeki gidişatından dolayı "illallah" diyen taraftar, mart ayına kadar, neyle, nasıl oyalanacak merak ediyorum.