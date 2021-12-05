Protokole aykırı

Çok acayip; Galatasaray'da aynı orta saha üçlüsü arka arkaya üç maça birlikte çıkamadı. Sarı kırmızılılarda 4 maç üst üste ilk on bir oynayan santrfor da görmedik. Kamyonla kaybedilen puanların en mühim sebebi zaman zaman yersiz yere yapılan rotasyonlar olarak görülüyor.

Dün akşamsa mecburi bir rotasyon vardı. Avrupa'da "iş gören" ama ligde "iç kıyan" ikili; Berkan ve Taylan yine sahadaydı. Cicaldau'nun rahatsızlığı nedeniyle yokluğu hissedildi.

İleride; Muhammed, Halil, Kerem ve Feghouli, "beklendiği gibi" dinamik, etkili ve istekliydi. Savunma dörtlüsü ve kalede forma "eldekilerin en iyisi" kimse onlardaydı, kapasiteleri ölçüsünde ellerinden geleni ortaya koydular. Bekler debeleniyor ama (asla) Galatasaray standardında değiller. Altay maçı bir kez daha gösterdi ki Galatasaray'ın orta sahası lig standartlarının hayli altında. Cicaldau varken, Berkan ve Taylan'dan biri dışarda kaldığında, anca "bi'tık" iyileşme gözleniyor.

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Ezeli rakiplerinin kadrolarındaki orta sahaların yedekleri, mevkisinde oynamayanları bile Terim'in elindekilerden daha iyi. Makul bir puan farkıyla yeni yıla girilse "orta sahaya en az iki transfer lazım" der, susardım.Finansal olarak bu denli güçsüzken "ara transfer" önermek çok mantıklı olmayacak gibi… Yine de bu orta saha rotasyonuyla ligde ilk üçe girmenin hayal olduğunu belirteyim. Bu sezon şu ana kadar Avrupa'da başarılı olmakla avunulmuşken, Terim ve Elmas ikilisi için ara transferde seçilecek strateji tüm yükü futbolun sıraladığı kulübün gidişatı açısından çok belirleyici olacak. Gecenin Galatasaraylılar açısından tek sevindirici yanı, 20 küsur resmi maçta, 150 civarı kornerden birinin sonunda gol olmasıydı.Hakem Cüneyt Çakır'ın VAR desteğiyle verdiği penaltı kararı bence yanlıştı. Hatta, VAR'ın devreye girmesi bile bize anlatılan protokole göre hatalıydı.