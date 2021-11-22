Muhasebe

Terim'e sorsalar; "Fenerbahçe'de hangi üç isim oynamasın" diye; kaleci Altay, Gustavo ve Valencia'yı tercih etse buna kimse şaşırmazdı.

Üstüne üstlük göklerden gelen bir tavsiye(!) ile Pereira "dörtlü"ye dönmüş ve Szalai'yi ile Pelkas'ı yedek bırakmıştı.

Mohamed yerine, Morutan tercihi Kerem'in golündeki asist(!) nedeniyle "doğru" gibi dursa da genç Rumen top kaptırmada sezon rekorunu zorladı (belki de kırdı).

Sadece İrfan kalitesindeki birinin atacağı bir pas ve sadece Mesut meziyetinde bir oyuncunun atabileceği bir golle skor 1-1'e geldi.

1-0 öndeyken böyle bir kontra golü yemek inanılmaz derecede abesti bence. Pereira, yediği golde dörtlüye geçmenin bedelini ödemişti fakat G.Saray hangi sebeple öyle bir gol yemeyi başardı anlamak imkansız.

Fatih hocanın Taylan ve Diagne'yi sahaya sürüp, Morutan ve Halil'i yanına alması maçın senaryosunu değiştirdi.

Herkesin muhtemel on birinde yer alan Mohamed'in yerinde olsam o dakikada menajerim ve Bordeaux sportif direktörünün içinde olduğu bir mesaj grubu kurardım doğrusu.

Hakem Meler'in Diagne'nin golünü VAR'da izleyip saymadığı enstantanede "üstte" bir itme mi var yoksa "altta" bir takılma mı, ekrandan anlayamadım; kararı otoritelere bırakıyorum. Maçı on kişi tamamlayan rakibini son dakikalarda bunaltan Galatasaray Crespo'nun sıra dışı golüyle ağır bir yara aldı.

Lig şampiyonluğu için iddiası iyice yitiren sarı kırmızılarda bu yenilginin ve hatta sezonun muhasebesi için UEFA grup maçlarının bitmesi beklenecektir.