Rus ruleti

Ruslar (beklendiği gibi) sert oynamayı tercih etmişti. Galatasaray'ın rakibinin bu sertliğe aynı şekilde karşılık verebilmesi ve sahada ezilmemesi hayli önemliydi.

Halil Dervişoğlu muhteşem bir futbolcu.

Kusursuza yakın bir altyapı eğitimi aldığı "gün gibi" ortada. Dün akşamki enfes performansını Diagne ya da Mostafa Mohamed'in civarında sergilerse çok daha faydalı olacağı kanaatindeyim. Dörtlü ve Feghouli'li bir orta sahanın önünde, Mohamed veya Diagne'nin civarlarında dolaşan bir Halil Dervişoğlu, bana dün akşamkine göre daha iyi bir olasılık gibi geliyor. Maça olumlu anlamda damga vuran baş rol kuşkusuz Sofian Feghouli'ydi.

Diagne ya da Mohamed'in on bire girmesiyle kenara alınacak en son adamdır; Feghouli. İlk yarının sonunda, sağındaki takım arkadaşı bomboş iken "ben bunu atarım" diyen Cezayirli, unutulmaz güzellikte bir gole imza attı. Ligde Gaziantep maçının 46. dakikasında bir anda sahada beliren "Soso" sezon devam ederken yapılmış bir transfer gibi.İlk on birde çıkan Morutan da enerjik ve istekliydi ama genç Rumen'e dair "ideal on bir onun için erken" görüşüm henüz değişmedi. Lokomotif karşısında aksayan isimlerdendi ve Terim onu gereğinden fazla oyunda tuttu kanaatindeyim. Rakipten baskı yese de net pozisyon vermeyen temsilcimizin yediği gol çok tuhaftı. Muslera'nın, burnunun dibinden, kaleye paralel giden o topun geçişine müsaade etmesine inanamıyorum.Maçın son on dakikası birer puana razı olmayan iki takımın bir o kalede bir bu kalede gol aramasıyla adeta nefes kesti. İki takımın hocaları, tansiyonun zirve yaptığı son dakikalarda, oyuncu değişikleri ve taktikleri itibarıyla, içinde tek bir kurşun olan bir tabancayı sırayla şakaklarına dayayıp tetiğini çekiyor gibiydiler.İki puan kaybı kötü şu an için hepimize kötü gibi gelse de, grup maçları bitiminde, dün akşam kazanılan bir puanın hiç de küçümsenmemesi gerektiğini idrak edersek şaşırmayalım.