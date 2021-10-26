Yetersiz

Sergen Hoca ve Fatih Hoca'nın maç önündeki görüntüsü muhteşemdi.

Her şeyden, herkesten, Türk futbolu hengamesine dair tüm kalabalık gündemden bağımsız bir ağabey - kardeş, baba - oğul gibiydiler.

Galatasaray penaltıyı kaçırmasa neredeyse bir puan kazanıyordu.

Bu bir puan doğrusunu söylemek gerekirse üç puan kadar güzel olurdu Terim'in takımı için… Keza; maç boyunca formsuz ama kaliteli bir kadro karşısında deplasmana bir puan için gelmiş, genç bir Anadolu takımı gibi oynadı sarı-kırmızılılar...

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Beşiktaş, iddialı kadrosuna rağmen geçen yıl ki güçlü oyunundan hayli uzaktı.

Yine de Sergen Yalçın'ın zayıf yedek kulübesine karşın muazzam bir ilk on bir kozu vardı.

Galatasaray'ın ışıl ışıl ışıldayan yedek kulübesi de maçtaki gidişatı değiştirmeye yetmedi.

Zorlu maçta ilk golü atan taraf olma nimeti de fayda etmedi.

Beşiktaş, Larin'in golleriyle kazanarak zorlu bir virajı dönmüş oldu. Fatih Terim'in işi bundan sonrası için de çok kolay değil.

Bu bekler ve bu orta saha kurgusu değil bir derbiyi kazanmak, ligin ilk yarısının bitimine kadar zirveye tutunmak için bile yeterli değil.

Avrupa'da işler yolunda gitse de ligde aynı mantık ve kurguyla oynamak sezonu zirve iddiasıyla götürmeye yetmeyecek gibi duruyor.