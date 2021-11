Golcü kim!

Şampiyon olmak istiyorsan kulüben güçlü olacak" derler; doğrudur da… Fakat bu cümlenin sahada güçlü bir oyunu olan iyi bir ilk on bir varken sarf edilmesi esastır. Fatih Hoca maç önü demecinde sahaya sürdüğü takımın gençliğine dikkat çekerken devre arasını minimum zayiatla görmek istediğini bir kez daha gizlemedi. Terim'in, daha önce de çok eleştirilen, Ocak ayına dikkat çeken açıklamasını tekrarlaması hayli enteresandı.

Hoca demek ki şu an elindeki kadroya pek güvenmiyor.

Morutan, 45+'da o muazzam golü atmasaydı muhtemelen ikinci yarıya başlamayacak isimlerden biri olacaktı. Bu denli iyi bir şutorün gerekirse kişisel antrenörle mevcut performansının üzerine koyması için ne gerekiyorsa yapılması lazım.

Rumen futbolcunun attığı muhteşem gole karşın Galatasaray'ın ideal on biri seviyesine ulaşması ve orada kalıcı olması için hala biraz erken. Barış Alper'in 46'da çıkması doğruydu ancak yerine giren ismin bu kez Babel değil de Feghouli olması herkes için sürprizdi.

***

Halil çok iyi futbolcu olmasına rağmen onu tek forvet oynatmak bu kritik haftalarda bence çok riskli.

İşte tam bu noktada, Mohamed ya da Diagne'nin tamamlayıcısı olmak için Terim'in daha güçlü bir orta saha rotasyonuna sahip olması şart.

Marcao'nun dönüşü adeta iyi bir transfer gibi oldu. Teknik heyetin Brezilyalı oyuncuyu çok sık yere düşmemesi için uyarması lazım.

İyi ve iddialı bir takımın stoperi her fırsatta bu denli çok kendini yere bırakmamalı. Kerem'in, Feghouli'nin harika pasıyla farkı ikiye çıkaran golünün ardından Halil ile Morutan yerine oyuna giren iki kişiden (Emre, Taylan) birinin Diagne ya da Mohamed olmaması en az "tek forvet Halil" tercihi kadar manidardı.

Galatasaray'ın ligin en zengin rotasyonuna sahip olduğu golcü hattında gelinen nokta hayli ilginç.

Keza; ne Lokomotif hocası, ne biz hatta (biraz da abartırsak) belki de Terim, perşembe günü sarı kırmızıların santrforu olarak kimin oynayacağını bilmiyor.

Misal; Diagne tek forvet oynarsa hangimiz şaşırır ki? Peki; bu iyi bir şey mi? Emin değilim. Böyle bir haftada, zayıf rakip karşısında alınan üç puan, Galatasaray'ı "umut dolu" ocak ayına bir adım daha yaklaştırdı.