Alkışlıyorum

Maçın 11'İi beklenenden bir isim farklıydı. Morutan'ın yerine Babel sahadaydı ve bu bence son derece doğruydu.

Teknik Direktör Fatih Terim'in "içine kapalı bir çocuk" Morutan için Roma deplasmanında Lazio'yla kader maçı oynamak için erkendi bence de. "Böyle bir seviye Babel için geç mi", onu merak ediyorduk.

Hollandalı'nın, kendisinden daha etkisiz oynayan Feghouli ile birlikte oyundan çıktığı ilk 62. dakikaya kadar müsabakada hiçbir şey olmadı. Öyle ki; en çok heyecanlandığım an Muslera'nın sakatlık geçirdiği bir pozisyonda İsmail Çipe'nin yedek kulübesinden çıktığı andı. Yüreğim ağzıma gelmişti ki; Muslera oyuna devam edince sakinleştim. İlerleyen dakikalarda, Sarri'nin hamleleriyle ibre biraz ev sahibi takıma döner gibi oldu ama Fatih Terim, karşı hamleleriyle oyunu dengede tutmayı başardı ve büyük bir ustalıkla Sarri'den istediğini aldı.

H H H

Grubundan namağlup lider olarak çıkıp mart ayını görmekle Galatasaray çok büyük iş yaptı. Sarı kırmızılılar çok uzun süredir berbat istatistiklerle taraftarını çok üzdüğü Avrupa arenasında, silkelendi ve kötü gidişatı durdurdu. Ülke puanımızın can çekiştiği şu süreçte ilaç gibi geldi. Ligde son sezonu iki kupayla tamamlayan ezeli rakibi Beşiktaş'ın hocasıyla vedalaştığı bir günde, Türk futbol kamuoyuna uluslararası başarının önemi hatırlatılmış oldu. Umarım… H H H

Bu 1 puan Galatasaray'ın önümüzdeki 3 ay boyunca Süper Lig'e konsantre olmasını sağlayacak. Artık 'Avrupa'da yoruluyoruz' sözleri uzun bir süre duyulmayacak. Mecbur kalmadıkça oyuncuların da değişmesini beklemiyorum. Maça başlayan Diagne'nin gösterdiği performansla artık takımının birinci santrforu olarak kalacağına inanıyorum.

Diagne'nin, Mostafa'dan çok daha takım oyununa katkı sağladığını düşünüyorum. Artık sarıkırmızılıların lige yoğunlaşması şart.

Umarım rehavete girmezler...