Memnun musunuz!

Sanırım ilk kez bir maça hakem performansıyla başlıyorum.

Arda Kardeşler'in hakemliğini hiç beğenmiyorum. Maçın anlık skoruna göre standardı değişiyor.

Pozisyon, pozisyon konuşmaya gerek yok. Maçta G.Saray öndeyken, maç berabereyken ve G.Antep öne geçtikten sonra kararlarında farklı standartları vardı. Aynı hakemin, değil farklı maçlarda, aynı maç içinde dahi faul düdüklerini bir standarda oturtamaması hayli enteresan...

Hakemi bir kenara bırakıp 6 maçtır kazanamayan G.Antep'in, G.Saray'ı nasıl yendiğine odaklanalım. Bir G.Antepli Maxim'in maliyetine, yıllık kazancına ve Türkiye'de bugüne kadar sergilediği performansa bakıyorum, bir de G.Saray'ın milyonlarca euro'luk genç Rumenlerine...

G.Saray, büyük potansiyelleri olan ve ''yüksek bedellere satılır'' diye ciddi maliyetlerle alınan Rumen oyuncuları yerine, sezon başında Antep'in Rumen topçusu Maxim'i alsa, ligde ve kupada nerede olurdu acaba? Adam, 18'de 18 penaltıyı gole çevirmiş. Pulgar, şu maç yoğunluğunda ve şu ortamda bile oynatılmıyorsa neden alındı?

Hayır; Semih'i denemek yerine Pulgar sağ bekte oynayamaz mı? Diyelim ki; Pulgar'ı, Berkan'a, Taylan'a, ya da Semih'e tercih etmiyorsun, Alpaslan ne diye yer işgal ediyor? Feghouli neden yedek? Halil'e ne oldu? Takımın bariz şekilde bir altı bir de sekiz numara ihtiyacı varken Gedson'dan vazgeçip alınan Gomis'ten memnun musunuz ey G.Saray teknik heyeti, ey G.Saray yönetimi, ey her transferi alkışlayan şakşakçılar?!...

Sıradaki Karagümrük ve Fenerbahçe maçları kazanılamazsa yaşanacakların boyutu hakkında bir fikriniz var mı?

Tüm sezonu Barcelona'da golsüz biten bir maçla aklamak ne kadar mümkün olacak? Taraftar tam umutlanmaya başlamışken bu karmaşanın sorumlusu kim? Hakemler mi, TFF mi, rakipler mi, medya mı, futbolcular mı, Terim mi, Torrent mi? Sorumlu kim?