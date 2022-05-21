Nuri hoca

Galatasaray taraftarının beklentisi son 15 maçını kaybetmemiş bir takımla deplasmanda oynarken çok yüksek değildi.

Ligin son maçını kaybetmemek dahi seçim rüzgarlarının sert ettiği Galatasaray için tatmin edici bir sonuç olurdu.

Kısaca; favori Nuri Şahin'in Antalyaspor'uydu.

Sarı kırmızılıların en büyük yıldızı (!) Kerem yedekteydi. İlk yarıda Torrent'in takımı "kötü oynadı" diyemem.

Muslera harika kurtarışlarla takımını ayakta tutmaya devam ederken konuk ekip, Antalya'nın sağından birkaç kez çok önemli pozisyonlar yakaladı.

Sarı kırmızılılar sağ kanadından gelen benzer bir topla, 'tuhaf' bir gol yediğinde ilk yarı bitmek üzereydi.

İkinci yarı maç beklediğimden daha keyifli geçiyordu ancak nadir gelişen tehlikelerde, son paslar ya da şutlar bitiricilikten hayli uzaktı.

H H H

Galatasaray açısından berbat bir sezon, mağlubiyetle bitecek gibi duruyordu.

Derken Torrent'in aklına elindeki en iyi iki şey geldi ve oyuna Mohamed ile Kerem'i soktu. 70 dakika geçmişti ve Galatasaray'ın çerçeveyi bulan şutu henüz yoktu.

Kerem - Mohamed ikilisinin maçı beraberliğe getirmesi çok uzun sürmedi.

Kalan dakikalarda üç puan fırsatı iki takıma da geldi ama gol üretilemedi.

Nuri Şahin'e helal olsun; Antalya gibi güzel ve önemli bir şehre layık bir futbol takımı oluşturdu.

Şimdi adı (bence biraz erken olsa da) Galatasaray'la anılıyor.

Üst düzey futbol kariyeri, kaliteli duruşuyla her şeyin en güzeline layık bu kardeşimiz umarım en kısa zamanda diplomasına da kavuşur.

O vakit geldiğinde Alman kulüpleri bizim kulüplerimize Nuri Şahin'i yar etmezler diye düşünüyorum.