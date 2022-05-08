Sorun ortada!..

Sezona ''gençleştirme projesi'' ile başlayan Galatasaray'ı daha iyi anlatabilmek için sanal bir orta saha rotasyonu kullanacağım. Fenerbahçe'de ''ıskarta'' muamelesi gören Sosa ve Mesut'tan biri, unutulmaya yüz tutmuş Gustavo ve Ozan'dan biri, Trabzon'un ''ya tutarsa'' diye aldığı Dorukhan ve ''futbolu bırakıyor'' denirken Adana'nın yolunu tutan Gökhan İnler. Misal; dün akşamki Galatasaray'ın 11'inde Berkan, Taylan ve Cicaldau'nun yerine, OzanDorukhan-Mesut üçlüsü oynasa nasıl olurdu? Özetleyeyim; ligimizde ilk on sıradaki takımların, yedek, gözden düşmüş ya da sezon başında kimsenin yüzüne bakmadığı orta saha transferlerinden, Galatasaray'ınkinden daha iyi onlarca ''orta saha üçlüsü'' çıkarırım. Galatasaray'ın yeni bir başkana, yeni bir hocaya ihtiyaç duyduğu kadar (bir yıldır söylüyorum) yepyeni bir orta saha rotasyonuna ihtiyaç duyduğu çok açık. Ligimizin bek ve golcü standardı hayli düşük... İyi bir orta saha rotasyonunuz varsa, iyi bir kaleci, iyi bir savunma ve ortanın biraz üstü kalitede kanat forvetleriyle ilk üç sırada yer bulmak işten bile değil... Eğer iyi bir orta saha rotasyonunuz yoksa bir kulüp başkanı olarak, hoca alternatifinizi hazırda tutsanız da görev sürenizi uzatamayabilirsiniz. Hatta sezon bitmeden kendinizi bir anda erken seçim kararı almış olarak buluverirsiniz. Ha unutmadan; A milli takımların ve her sezona kupa(lar) kaldırma amacıyla başlayan büyük kulüplerin ''YAŞ ORTALAMASINI düşürmek'' gibi bir amaçları olduğunu iddia etmek HOKKABAZLIKTIR. Keza; ne topçunun, ne de hocanın genci, yaşlısı değil iyisi ya da kötüsü olur. Takımı gençleştirmek için, U19 takımını komple alıp A takım yaparsınız yaş ortalamanız 18-19'a düşer. Eğer bu bir amaçsa; başınızı bu yöntemle göğe erdirebilirsiniz. ''Gidin ne kadar 35 yaş üstü 'papaz topçu' varsa alın, eskilerinizi geri çağırın'' falan demiyorum elbette...