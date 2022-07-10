Transfer şart

Sezonun ilk maçı Galatasaray'ı beklediğimden daha iyi buldum. Önümüzdeki hafta Avrupa arenasında sahne alacak olan Avusturyalı rakipse dün akşam beşinci hazırlık maçını oynuyordu.

En çok Emre Akbaba, Van Aanholt ve yenen ikinci goldeki büyük hatasına rağmen Abdülkerim'i beğendim.

Oğulcan Çağlayan da 7. dakikada Emre Akbaba'nın klas dokunuşunu tamamlayıp maçın ilk golünü atarken hayli soğukkanlıydı. Okan Buruk, kısacık bir zamanda çoğu travma mağduru, bir kısmı yedek adayı, eski-yeni bir kadroyu bir şeylere ikna etmiş ve tatil havasından çıkarmış göründü. İlk yarının sonunda ilk golde de başrolde olan Akbaba ve Van Aanholt'la gelen nizami gole bayrak kalkınca yazık oldu.

Ciddi bir rakip olan Strum Graz'a genelde üstün oynamak, fizik olarak ezilmemek bence önemliydi.

Skordan bağımsız olarak dün akşamki "son derece eksik" oyuncu grubunun ve Okan Hoca'nın iyi bir başlangıç yaptığını düşünüyorum.

Yine de söylemeden geçemeyeceğim; Oliviera'yı kazandıran yönetim ve profesyoneller, Buruk'a birkaç orta saha almalı. İvedilikle…