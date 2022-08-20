Orkestra !?

Galatasaray dün akşamki karşılaşmada, turne öncesi ilk provası için toplanan bir müzisyen grubu gibiydi. Kaliteli virtüözler, bir orkestranın ahengiyle keyif üretmekten hayli uzaktı. Bu kadar hazırlık maçı ve iki resmi maçtan sonra bu görüntü endişe vericiydi. Maçın dördüncü dakikasında Seferovic, ofsayttaki Emre Akbaba'ya pas vermek yerine şut çekmeliydi, çekmedi. Bu pozisyondan sekiz dakika sonraki ilk gol şansındaysa Kerem, önü kapalıyken, müsait durumdaki Seferovic'e pas vermeliydi, vermedi. HHH İlk 20 dakika geride kaldığında en ciddi tehlikeyi Del Valle'yle ev sahibi takım yaşatmıştı. İlk devrenin yarısı bitmişti ama Galatasaray'ın rakip kaleyi tutan şutu yoktu. Tribündeki ve ekran başındaki sarı kırmızıları heyecanlandıran harika bir plaseyle Yunus Akgün oldu. İlk yarım saat bittiğinde Oliviera zayıf bir şutla ilk isabeti yakalayan isimdi. İlk yarının son düdüğüne kadar Serkan Kıtıntılı'nın zorlanmadan tuttuğu birkaç deneme daha yaptı Galatasaray. Okan Hoca bir şeyler yapmalıydı keza geri dörtlüsü 45 dakikada 26 top kaybı yapmıştı. HHH Kadıköy'de üç gol atan Ümraniye biraz vites büyütürse kazanabilecek kadar tehditkardı. İkinci yarıya Akbaba - Mertens değişikliğiyle hızlı başladı sarı kırmızılar. Önce Seferovic'e direk, sonra Boey'e kaleci Serkan izin vermedi. Oyun üstünlüğü Okan Hoca'ya geçmişti. Beklenen gol, beklenen kişiden geldi ve Galatasaray rahat bir nefes aldı. Keza bu maçta da puan kaybedilse etkisi uzun sürecek bir travma kaçınılmazdı.Teknik heyet, takımın kondüsyonu hakkında ne düşünüyor çok merak ediyorum.