Taş yerinde ağırdır

Sadece Göztepe maçında değil tüm maçlarda 90 dakika sahanın her santiminde ayak izleri vardı. Sivasspor aynı enerji, aynı inanç ve aynı tempo ile yola devam ediyor.

Şehir takımı olmanın avantajını da kullanıyorlar. Oyuncular takım arkadaşlarını çok iyi tanıyor ve birbirlerini tamamlıyorlar.

Soğukkanlı ve disiplinliler.

Mimiklerinde bile renk vermiyorlar.

Eski Rus milli takımını anımsatıyorlar.

Üstelik ligde oynanan 17 maçta da gol atan tek takım oldular.

Sivas takımı, hocasının karakterini sahaya yansıtıyor. Rıza hocanın çalışkanlığı,azmi ve bilgisi ortada.

Kararlılığı gözlerinde okunuyor.

Pes etmeden sabırla ve inatla ilerlemesi takdiri hak ediyor. Yönetim ise tüm konulara hakim durumda.

Ligin en tecrübeli başkanına sahipler.

H H H

Transfer ayına giriyoruz.

Böyle formda oyuncuların taliplerinin olması çok doğal. Bir tanesinin bile takımdan ayrılması tüm dengeyi bozabilir. Hedefe ilerlerken bu kadar çok gündemde olmaları ve bir kaç oyuncunun isminin gidecekmiş gibi anılması takıma zarar verebilir.

İstanbul kulüplerinin bu oyuncularla ilgilenme sebepleri belli. Amaç hem Sivasspor 'un gücünü azaltmak hem de kendi gücüne güç katmak olarak düşünülmeli. Kafalar karışmadan net kararları bir an önce almak lazım.

Hedef şampiyonluksa;bırakın oyuncu satmayı,en az 4 iyi oyuncu daha bulmalı Sivas.

Mevcut kadroya baktığımda Emre Kılınç'ı ayrı tutuyorum. Avrupa düzeyinde yeteneği olduğunu düşünüyorum. Transfer için ismi geçen diğer oyuncular konusunda ;"taş yerinde ağırdır" diyorum. Çünkü onlar bu takımın ve bu sistemin parlayan yıldızları. Büyük diye adlandırılan takımlarda bu kadar göz önünde olabileceklerini düşünmüyorum.

Son 15 lig maçını kaybetmemiş Başakşehir koşa koşa geliyor. Kadro derinliği ve kalitesi üst düzeyde.

Aradaki 4 puan farkın lafı bile olmaz.

Diğer rakipler de güçlenerek dönecek.

Yani konu şampiyonluk olunca talibi çok var.Altını çizerek söylüyorum; yarın dünden çok daha zor olacak.