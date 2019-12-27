Zoru Mor'u yok

Gündem değiştirmede Türkiye, motivasyon konusunda Avrupa Şampiyonu olan bir üstatsın hocam. Her demecinde bir mesaj var. Futbola damga vurmuş, tarihe işlenmiş onlarca deyimsel lafın mevcut. Bazıları bunları atasözü olarak kullanıyor artık. Gerçekten senden bu konularda ders almamız lazım.

Kim, kiminle nerede, ne yapıyor...

Bırak da bunlarla başkaları ilgilensin.

Tanıdığımız günden bu yana hep zeki hamlelerin oldu. Kaos ve problemleri daima avantaja çevirdin.

Bunda da her zaman başarılı oldun.

İnsanlar günlerce çalışıyor, saatlerce planlama yapıyor, dakikalarca konuşuyor fakat senin ortaya attığın bir laf veya söylediğin bir cümle hepsini ezip geçiyor. Alacaklı olarak geldikleri yerden borçlu olarak gönderiyorsun.

***

Beş aydır oynattığın futbolu konuşmayalım, hatalı transferlerden bahsetmeyelim, bizim saygıdan sormadığımız, senin de vefadan dolayı gündeme getirmediğin kulüp içi savaşı görmezden gelelim. Kovulmuş veya aldatılmış gibi bir kenara sinelim.İstersen dükkanı da kapatıp gidelim.Şu an kulübün ve takımın durumunu ortaya koyacak cevapsız bir kaç soru var. Saygıdan mıdır, korkudan mı; birçoğu gerçekten bunları sormuyor. Meydan yine senin... Uzun yıllardır olduğu gibi... Yumruğunun ağır, sesinin gür olduğunu herkes biliyor. Ama bu kez; 'yine olur, sen yaparsın' diyemiyoruz. Daha da büyüyecek sorunlar geliyor gibi. Güvenip veya seçip yola çıktıklarının durumu belli.Belki de aynı dili konuşamadıkların bile var bu turda.Yıllarca sırtında taşıdıkların, yoktan var ettiklerin ve kimse görmezken keşfettiklerin oldu. Bu kez maya tutmadı. Mayalama vakti de geçti.Zorlu mu zorunlu mu geçecek bilmiyorum ama mayısın çok uzak olmadığından eminim.