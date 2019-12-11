Sömestr

Futbolda nefes alma, yeniden umutlanma ayına geliyoruz.

Bence son yirmi yılın en kötü ara transfer dönemi olacak. Ekonomik durum belki de hiç bu kadar kötü olmamıştı. Kulüplerimizin başında güçlü işadamları olmasına rağmen; hem bugünün hem de geçmişten gelen borç yükünün sarsıcı olduğu ortada. Racon kesmede, umut vermede dünyada bir numarayız.

Fakat bu yıl farklı bir ocak ayı bekliyor bizi. Sadece para değil, şartlar ve transfer kanunları da işi iyice zora sokuyor.

Oyuncu profiline baktığımda; özellikle büyük bir stoper krizi var takımlarda. Hemen hemen hepsinin de bu mevkiye ihtiyaçları var. Kadro olarak Başakşehir'i çok beğeniyorum. Ama nedense ritim bozukluğu var onlarda. Lider Sivas enerjik ve disiplinli. Hani "taş gibi takım" derler ya... Sivas'ın ocak ayı en büyük transferleri; elindeki talibi bol oyuncuları satmamak olur kesinlikle.

Beşiktaş'a da bir stoper yazdık.

Öncelikli olarak ise yeni kasa bir "Medel" lazım. Hele bir de Burak'ın yanına bir yol arkadaşı olursa müthiş bir iş çıkar ortaya. Zaten bu kadro ile harika işler yapıyor hoca. Kanatlardaki sıkıntıyı bile örtbas ediyor.

F.Bahçe'de sadece gözler değil kalpler de Lugano ve Kjaer'i arıyor.

"Sürpriz yumurta" Rami'yi hiç konuşmayalım. Zanka'ya bakarsan, Sadık yanında zıpkın gibi. Oyun planı Muriç'in üzerine kurulmuşken, ona da bir yedek lazım. Hem de iyisinden.

Galatasaray'da, Martin Linnes'in ahı tuttu diyelim de fazla derinlere inmeyelim. Kaleci hariç tüm takımı değiştiremeyeceğimize göre en az beş oyuncu gitmeli ve yerine hemen oynayabilecek "A kalite" oyuncular gelmeli. Çok sert bir geçiş olmalı.

Şimdi burada bir nefes alıp öyle devam etmek istiyorum. Trabzon'a tek kelime ile "saygı" diyorum.

Hem saha içinde hem başkanlık makamında mükemmel yönetiliyor.

İlk yarı itibariyle takdir ve teşekkürün yanı sıra sınıfta kalacak veya bütünlemeye göz kırpacak takımlar olacak. Aynı bir öğrenci velisi gibi; psikolojik baskı yapmadan, yanlış kararlara sebep olmadan, saçma paralar harcatmadan, sevgi ve saygı ile iyi birer taraftar olmalıyız.

Çünkü durum çok ciddi.