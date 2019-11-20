Kocaman bir hikaye

Futbol sözlüğüne 'estetik gol' ifadesi seninle girdi.

Müthiş bir oyuncuydun.

Beyefendiliğin ve duruşun sana ayrı bir asalet katıyordu. Bir kısım insan senin sinsi bir kişiliğe sahip olduğunu düşünüyorlardı. Ben ise asla.... Akıllı, planlı ve stratejik davranman belli ki bu hissi uyandırıyordu.

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Bazılarının kimseye anlatamadığı gizli bir sırrı, gösteremediği bilinmeyen bir yüzü vardır. Bu durum bazen olumlu bazen olumsuz niyetlere gebedir. Ne kadar terbiye etsen de ne kadar tecrübelensen de susturamazsın içindeki duyguyu... Bu duygu zaman zaman canavar, zaman zaman da melektir aslında…

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Türk futbol tarihinde çok önemli dönüm noktalarında ismin geçti.

Oyunculuk döneminde F.Bahçe'den ayrılırken; nedeninin sorulması üzerine, dönemin başkanının "Gidin onlara sorun" demesiyle başlıyor senin hikâyen... Bir de sen sportif direktörken teknik adamın yerine geçmek için plan yaptığın konuşuluyor. Sonrasında da bir Alex vakası... Yani kısacası talihsiz bulutların altında dolaşıyor gibisin.

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Gelelim Konyaspor'a. Belki de hiç tatmadığın sevgiyi ve güveni yaşıyorsun onlarla. Sana inanmışlar, liderleri yapmışlar. Bambaşka bir fotoğrafın var. Ünlü bir filozof, tarihten gelen düşünür gibisin. Sana burada üç yanlış bir doğruyu da götürmüyor.

Her şey lehine. Sadece başarmanı, aklını, ruhunu vermeni bekliyorlar.

Kısacası; kocaman dünyalarını başkası ile paylaşmak istemiyorlar.

Efsaneleri oldun, efsaneleri kal…