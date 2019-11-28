Futbolun öğretmeni

Seni anlatabilmek için en güzel harfleri arıyorum.

Elimdeki yirmi dokuzun içinden en çekicilerini seçmeye çalışıyorum. İtina ile.... Yavaş yavaş...

"Adam" ile başlamak istiyorum.

Hep adam gibi adamdın ama kimsenin adamı olmadın. Yanlış hayatı doğru yaşamanın mümkün olmadığını savundun. Hiç tartı kullanmadın çünkü birilerini tartma ihtiyacı duymadın. Hep paylaştın. Her zaman insanlarla ilgilendin, yalanlarla değil. Seni üzenleri bağışladın ama isimlerini hiç unutmadın. Affetmenin büyüklük olduğunu öğrettin.

Değerlerinden hiç ödün vermedin.

Ayrılıklarda bile "Gidenin de kalanın da gönlü hoş olsun" dedin.

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