Futbolun öğretmeni
Seni anlatabilmek için en güzel harfleri arıyorum.
Elimdeki yirmi dokuzun içinden en çekicilerini seçmeye çalışıyorum. İtina ile.... Yavaş yavaş...
"Adam" ile başlamak istiyorum.
Hep adam gibi adamdın ama kimsenin adamı olmadın. Yanlış hayatı doğru yaşamanın mümkün olmadığını savundun. Hiç tartı kullanmadın çünkü birilerini tartma ihtiyacı duymadın. Hep paylaştın. Her zaman insanlarla ilgilendin, yalanlarla değil. Seni üzenleri bağışladın ama isimlerini hiç unutmadın. Affetmenin büyüklük olduğunu öğrettin.
Değerlerinden hiç ödün vermedin.
Ayrılıklarda bile "Gidenin de kalanın da gönlü hoş olsun" dedin.
***Başarmanın tesadüf olmadığını gösterdin. İnandın... İnandırdın!
Kazanmayı öğrettin. Hiçbir zaman evlatlarını ezmedin. Sadece canlarını değil, gururlarını ve onurlarını da sakındın. Nefret ve kini hiç öğretmedin, hiç yaşatmadın.
Kaybettiğinde çirkinleşmedin.
Kimseye sataşmadın. Kazandığında en arkada, kaybettiğinde en önde yer aldın. Bir kral gibi hükmetmedin.
Tam bir lider gibi yönettin. Ne tuzak kurdun ne de tuzağa düştün. Yol ne kadar uzun olursa olsun, ilk adımı hep sen attın.
Neyse hocam; biz senin neler verdiğine değil, bizim için nelerden vazgeçtiğine baktık daima. Seni örnek aldık,alacağız da.
Çünkü sen hem kurtların doymasını hem de kuzuların sağ kalmasını istedin hep.
24 Kasım anısına Şenol Güneş'e saygıyla...