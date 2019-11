Son değil tek imparator

Biz sana böyle alışmamıştık.

Yeri geldiğinde yüreği söküp attın ama sadakat hiç bitmedi.

Seni ilk defa böyle görüyoruz. Eskiden her söylediğin netti. Hedef veya mesaj belliydi. Kimden ne istediğin veya kime ne verdiğin apaçık ortadaydı.

Birileri oldu her zaman. Arkandan konuşan birileri.... Çünkü sen hep onların önündeydin. Kimsenin dolduruşuna gelmedin ama aklının bir köşesinde hep tuttun. Cahili, garibanı hiç ezmedin. Hep dostluk yaptın.

Planı kazanmak olan değil, kazandırmamak olanlarla savaştın hep.

Başarı merdivenlerine ellerin cebinde tırmanmadın. Taraftarlarla su ve ilaç gibi oldun. Asla midenden konuşmadın.

Tüm dünya seni tanıyor. Milyonlarca kişi ne yediğini, ne içtiğini, ne düşündüğünü merak ediyor.

Bazıları da senin gibi olmak istiyor.

Ama artık anlat hocam. Neler oldu?

Şu an yaşadığın yalnızlık çok değerli.

Çünkü binlerce kişinin emeği var onda.

Kesinlikle adam satmayacağını, iftira atmayacağını biliyoruz. Silemiyorsan karalamayacağından da eminiz.

Nezaketinden ve vefandan dolayı susuyorsun. Ama tüm sevenlerin ve taraftarların merak içinde. Kim veya kimler ne yaptı ya da yapamadı da sen böyle mutsuzsun hocam...

Taraftar senin kızmandan değil küsmenden korkuyor. Bu, onlara büyük acı verir. Çünkü bu taraftar sana hâlâ doyamadı. Hani bazı sembol futbolcuların forması rafa kalkar ya; seninle beraber birçok sıfat rafa kalkacak. Bu belki yüz yıl sürecek.

İncecik bir veda havasına girmesin kimse. Bu taraftar çoğu şeyi unutabilir ama seninle yaşadıklarını asla...

Senin tekrar başarman nasıl olacaksa olsun ama önce anlat da öyle olsun