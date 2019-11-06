Gönülsüz evlilik

Oğlum olursa adını Ali Emre koyacağım. Kendi adımı da mahkeme kararı ile Ersun yapacağım. Gerçekten büyük şaşkınlık içindeyim. Hâlâ sokaklarda ozan ozan dolaşıyorum. Hiç tadım yok. Şoktayım. Elinde Türkiye'nin sektörel bazda en önemli 2 gücü var. Ali Koç ve Emre Belözoğlu. Sen daha nelerle uğraşıyorsun? Tavla oynasam bile iddialıyım diyorsun. Hocam lütfen sen önce asıl işin olan futbolla ilgilen de tavla kenarda dursun. Kayseri verdi koltuğunun altına tavlayı, seni iki mars bi terse getirdi hâlâ haberin yok! Taksit erteleyen tüketici gibisin. Her demecinde 'sezon sonu görüşürüz' diyorsun. Böyle giderse senin için sezon sonu yok ki! Tam bugünlerde başkanın da kalkıp; en önemli rakibin Fatih Bey'in ayarlarını bozmuşken sen neredesin, nerelerdesin? Ege seni terk edeli 10 yılı geçti. İç Anadolu biteli 5 yılı geçti. Karadeniz'e dönüş zaten artık imkânsız. Başka kapı kalmadı. Bu işin en kötü kısmı da şu: Sevenlerinin hepsi seni tek tek terk etti. Radikal kararlara gerek yok şu an. Bakışın, dokunuşun ve koklayışın değişsin yeter. Zaten Fenerbahçe ile yaşadığın bu evlilik yönetimin tüm isteksizliğine rağmen taraftarın baskısıyla gerçekleşti. Gönülsüz başlayan bu evlilikten, umarım sakat çocuk doğmaz. Fenerbahçeliler beş yıldır hasretle beklediği şampiyonluktan olmaz…