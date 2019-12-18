Kantarın topuzu – Ozan Zeybek – Fotomaç
18 Aralık 2019, Çarşamba
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Haberler Yazarlar Ozan Zeybek Kantarın topuzu

Kantarın topuzu

Sanki cepte para var da, hemen hemen hepsi ara dönemini bekliyorlar.
Hadi bir miktar finans buldunuz diyelim; iyi oyuncu nerde....Son gelen kiralıkları da gördük! Herkes kendini ocağa atmak istiyor. Merak etmeyin; o da göz açıp kapayıncaya kadar sürecek. Sonrasında da milyonlarca para ve umutlar sönüp gidecek Saha içinde ve dışında satranç oynanıyor gibi. Mesela Sergen Hoca Beşiktaş'ı yendi. Abdullah Hoca acele etti ve tuzağa düştü. format dışına çıktı ve sonuç: şah, mat Fatih Hocayı kendi oyuncuları üttü.
Topa mı,sahaya mı yoksa hocaya mı rest çekmişler belli değil. Koşmayı bile beceremiyorlar. Gönülsüz, mutsuz bir turist grubu gibiler. Prestiji riske atıyorlar. Yeni bir moda çıktı zaten. Kaybedenlerin hepsi "sorumlu benim" deyip bir hafta daha zaman kazanıyorlar.
'un imdadına devre arası yetişecek. Sakatlıklar,düzelenler derken fiziki yorgunluk başladı.
Hepsi çok çalıştı,çok yük taşıdı. İstiap haddi doldu. İşi buraya kadar getirmişken; umarım iyi bir stoper bulurlar.
Hatta iki tane. Cezası, sakatlığı olur diye mutlaka dört beş oyuncu almaları lazım. İşleri hiç kolay değil.
Piyasadaki kaostan ancak böyle yararlanabilirler.
Seneye bu şansı bulmak da zor olabilir.
Tüm teknik adamlar kadrosuna sahip olmak ve böyle profesyonel yönetilen,hiç bir sorunu olmayan bu tarz kulüpte çalışmak isterler. Bu hafta Avrupa ve zafer yorgunuydular sadece....
'yi çalıştıran bir antrenör daha sonrasında ya milli takıma ya da Avrupa'ya gitmeyi planlar.
Ersun Hoca ise emekli ikramiyesini alıp denizlere açılacakmış gibi duruyor.
'dan da bahsetmemiz lazım. Ligin ilk yarısına çalım atan Rıza Hocadan,görevini tam anlamıyla yerine getiren oyunculardan ve istikrarlı başkandan bahsetmeliyiz.
Evet... Bunları görüyoruz,duyuyoruz ve konuşuyoruz. Üstelik takdir de ediyoruz.
Tabiki bir de merak ettiklerimiz var.
Centilmence soyunma odasına gidip tebrik eden,Sivas'ta çok iyi ağırlandık deyip Mecnun Başkana teşekkür eden ;Sayın Koç acaba devre arasında Sivasspor'un Yıldızlarından bir veya ikisinin transferi için söz mü aldı?
Günün sonunda,dükkanı kapatırken nasıl olsa "z raporu" alacağız.
Üç vakte kadar da herşeyi göreceğiz.
Böyle bir çarkın içinde herkesin meleği bol olsun

  • Ozan Zeybek Ozan Zeybek
    1. 18 Aralık 2019, Çarşamba
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