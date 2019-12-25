Kalburüstü

Eskiden aldığı maçlardan bahsederdik. Şimdi ise mucize bekliyorlar Selçuk'tan. Sus payı gibi sadece onun ismini öne atıyorlar. Onu da bu kadar yıpratmamak lazım. Tabi bunu benden önce kendisi düşünmeli. Kahraman olacak yaşı çoktan geçti. Üç beş tane yıldız sıfatlı şahıs dolaşıyor sahada. Sonuçlara baktığımızda sadece fotoğraf çekilmeye yarıyorlar. Takım oyunu dendiğinde hiç biri etki etmiyor. Lastik patlak,cep delik,kral çıplak.... ne dersen de! Aynı hataları yapan kişileri konuşmaktan dilimizde tüy bitti. Kendi zaaflarının farkında bile değiller. İzmir'de gördük ki; toparlanmaları çok zor. Elinde, avucunda olan bu Abdullah hocam. Teknik, taktik de versen; kondisyon da yüklesen gideceğin yer, çalacağın kapı, yapacağın iş belli. Alsan alınmaz, satsan satılmaz...

***

Fikret Bey'in hediyesi bu tablo sana. Sürprizlerden hoşlanmasan da malın sahibi sen oldun. Sima değişikliğine giden Fenerbahçe 'nin huzurlu geçen bir günü yok sanki. Uykusunda kabus görüp uyanan biri gibi. Üç yıl aradan sonra izleme zevki verdiler. Gözümüzün zekatını ödediler bu hafta. Tam anlamıyla organize olmuşlardı sahada. Hareket, hücum, defans, pres... Aklına ne geliyorsa futbol adına herşeyi birlikte yaptılar ilk defa. Vizyonda Başakşehir var yine. Bu haftaki galibiyeti konuşmayacağım. Kayseri bu durumdayken hiç gerek duymuyorum. Fakat bu kadro beni heyecanlandırıyor. Biraz daha motive olsunlar başka bir şeye ihtiyaçları yok. Sonuna kadar favoriler bu sene de.

***