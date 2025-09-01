Keyif alıyorlar

Fenerbahçeli oyuncular prangalarından kurtulmuş, esaret dönemleri bitmiş, özgürlüklerine kavuşmuş ve uzun aradan sonra keyif alarak oynadılar. İsteyen, arayan, üreten bir F.Bahçe ve sakatlanıp çıkana kadar Mourinho'ya futbol dersi veren bir İrfan Can vardı. Alverez 4'lü defansın önünde ön libero gibi öne ve dikine oynayıp güç veriyor.



İlk yarıda elde edilen skor sonrası ikinci yarı F.Bahçe durdu. Yedikleri golde büyük savunma hatası vardı. Çağdaş Altay'ın verdiği faullerin yarısı faul değil. En-Nesyri aleyhine çaldığı faul çok garip! Fred sadece bir faul yaptı ama sözlü ikazla oyuncuyu ürkütüyor. İkaz olması gereken yerde yapılırsa oyuna katkı sağlar. 32'de oyunun oynandığı bölgede 2 top oldu. Sırf oyunu oynatacağım diye uygulamaları göz ardı edemezsiniz. Hatalı bir yorumdu. 23'te G.Birliği, 45+1'de Fenerbahçe penaltı bekledi, devam kararları doğru. Fenerbahçe'nin ilk golünün başlangıcında ve üçüncü golünde ofsayt yok, goller temiz.



FIFA hakemi Sağlam, Maestro'ya kontrolsüz girişinde Ndidi'ye sarıyı göstermedi. Alanya lehine verdiği penaltı doğru karar. Ancak Alanyalı Ogundu'yu top için mücadele olmaksızın düşüren Djalo'ya bariz gol şansını engellediğinden kartın rengi sarı değil evrensel uygulama kırmızı olmalıydı. Ülke klasiği el kulağa VAR ile iletişime geçti. Orada hiç Süper Lig maçı yönetmemiş hata üstüne hata yapan Alper Çetin var. Cesaret edip ihraç edemediler, korktular sarı da kaldılar. Toure'nin golü net ofsayt.



Onauchu ile kaleci pozisyonunda temel bakış topla kimin oynadığı. Burada kaleci topa temas etmiş, Onauchu kendini takıyor atıyor. Verdiği penaltı yanlış. VAR müdahalesi ile iptal kararı doğru. Böyle bir maça bu hakemi atamak Trabzonspor ve Samsunspor'un sinir uçlarıyla oynamaktır. Oyuncuların iyi niyetli oluşu hakemin şansı oldu.