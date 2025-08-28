Yazık oldu Fenerbahçe'ye

Mourinho'nun maç öncesi kabul edilemez tuhaf demeçleri ile oynanmadan kaybedilen bir maç olarak unutulmayacak.

Mourinho'nun hataları ve korkularından faydalanarak turu aldı.

Ülke futbolu ve Fenerbahçe'ye yazık oldu.

Sloven hakem Slavko Vincic 45 yaşında, kariyerli, deneyimli ve tanıdık bir isim. Geçen sezon ülkemizde yönettiği Galatasaray- Fenerbahçe maçındaki yardımcıları ve VAR hakemi Alen Borosak bu maçta da aynı.

Çok sert başlayan maçı Vincic sözlü ikazlarla kontrol altına almaya çalıştı. Ama alamadığını çok geç fark etti.



Benfica'nın 11'de Pavlidis ile attığı golde arka direkte Semedo'nun topa müdahale etmesini ofsayttaki Barreiro engelliyor. VAR bu pozisyonda hakemin yorumuna ve kararına ihtiyaç duyduğu için davet etti.

Pozisyonu izleyen Vincic doğru ofsayt yorumu ile golü iptal etti.

Benfica'nın 23'te attığı golde Barreiro önündeki Brown'u iterek faul yapıyor, topu alıyor.

Vincic'in faul tespiti ve gol iptali doğru. Otamendi 26'da Talisca'nın göğsüne dirseğini kullanarak faul yaptı, hakem kapalı kaldı ve tespit edemedi. Devamında bu kez Fred topsuz alanda Barreiro'ya faul yaptı.

Fred sarı kart görmeliydi hakem onu da göstermedi.



Talisca'yı faulleri ile yıldıran Silva'ya sarı kart çıkmadı. Sert oyun ikinci yarıda devam etti.

Talisca 79'da gereksiz ve çok kolay bir sarı kart gördü. 82'de ikinci sarı karttan ihraç oldu. Çağlar'a 87'de çıkan sarı kart tuhaf! Vincic, 30 faul, 7 sarı kart, 1 sarıdan kırmızı kart ile maçı tamamladı.