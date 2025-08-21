Hakem zorlandı!

Ekonomisi ve prestiji çok önemli olan turun ilk ayağı tam bir sistem, taktik, strateji ve sabır maçı oldu. Fenerbahçe hücuma kalktığında orta alanda obruk gibi büyük boşluk kalıyor.

Skriniar ile En-Nesyri arası takım boyu çok uzuyor. Amrabat, Fred, Szymanski rakip kaleye topu istenildiği gibi taşıyamıyorlar. İlk şut ancak 34'te Oosterwolde'den geldi. Duran bu maçta toptan daha çok hakemle oynayıp bir de sarı görünce yerini Talisca'ya bıraktı. Rakip 10 kişi kalınca sayısal üstünlük Fenerbahçe'ye geçmesine rağmen galibiyet gelmedi.

Alman hakem Daniel Siebert, 42 yaşında elit kategori hakem.

Geçen sezon UEFA'da 12 maç yönetti. Bu sezon 2. maçı. UEFA bu turda 7 maçın tamamına elit kategori hakemi atayarak futbol ekonomisine verdiği değeri ve önemi gösteriyor. Benfica maça taktik faulleri ile başladı. 13'te Fred rakip ceza alanında Florentino'ya takıldı düştü, penaltı yok devam doğru. 21'de Berrenechea'ya çıkan doğru sarı kartta Benfica 6 faul, Fenerbahçe ise sadece 1 faul yapmıştı.

Dedic, 37'de Brown'a yine taktik faul yaptı ama sarı çıkmadı.

Ceza alanı içinde topsuz alanda Otamendi ile el-kol karşılıklı itişen Duran, kendini yere bıraktı penaltı yok. Devam kararı doğru. Nihayet, sürekli faullü oynayan ve oyunu bozan Rios'a 63'te, Florentino'ya da 69'da sarı kartlar çıktı. Daha önceden çıkması gereken kartlar layıkıyla çıkınca Florentino 71'de Talisca'ya sarılıp umut vaat eden atağını kesti, ikinci ihtardan kırmızıyı gördü.

İptal edilen golde En-Nesyri ofsayt. Çok temaslı ve faullü oynanan maçı Siebert, 34 faul, 8 sarı, bir sarıdan kırmızı ile tamamladı. Son 20 dakikada hakem maçı kontrol etmekte çok zorlandı.