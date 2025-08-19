Böyle başa böyle traş

Cihan Aydın, aynı oyuncuya rakip oyuncular değişerek fauller yapılıyorsa sen de bunu çözemiyor önlem alamıyorsan asla çağdaş ve büyük hakem olamazsın.

Olaigbe'yi yıldırdılar resmen sahada faullerle dövdüler. Baldursson önce Olaigbe'ye sonra Folcarelli'ye kontrolsüz fauller yaptı ama senden "tık" yok! Onuachu topa bastı düştü yerdeki ayağa Opoku net basıyor sınırları zorlayan minimum sarı kart olması gereken bir basmaydı ama kart çıkmadı. Eee nasıl olacak bu iş? Hele 45+1'de Trabzonspor hücumunda gollük bir atağı kestin ne olduğu nasıl yorumladığın belli olmayan bir uygulama yaptın ki evlere şenlik anla anlayabilirsen?



Olaigbe'yi bu kez Hajradinovic sarı kartlık faullerle durdurmaya başladı.

Hakem oralı bile olmadı. Bunu gören Okay o da sarı kartlık faullere başladı yine pas geçtin. 63'de Olaigbe'ye bu kez Winck kontrolsüz hareket yapınca nihayet sarı çıktı. Trabzonspor 64'de Mustafa'nın pozisyonunda penaltı bekledi. Devam kararı doğru.

Temaslı oyun ile faullü oyunu ayırt etmelisin. Göstermediğin kartlarla sonradan gösterdiğin kartları tekrar izlemelisin. 35 faullük bir maç değildi.

Hakemler maçlarda kartlarını bu derece evrensellikten uzak keyfi kullanamazlar. Ama biz de maalesef olur. Çünkü böyle başa böyle traş.