Anasayfa Yazarlar Mustafa Çulcu Tükenmişlik sendromu
Mustafa Çulcu

Mustafa Çulcu

18 Ağustos 2025 | Pazartesi

Tükenmişlik sendromu

Beşiktaş önde yoğun baskı ile başladı. Ndidi top kapıyor basıyor atak kesiyor bekleneni veriyor. Ancak Beşiktaş'da kanatlar iyi işlemiyor. Gol hunisinde Abraham'ı topla buluşturamıyorlar.
Isınırken Muçi sakatlanınca Rashica ile başladılar.
Eyüpspor savunmadan ısrarla pas oyunu ile çıkmaya çalışıyor. Oyuncu profili kalibresi buna uygun mu fark etmiyor günümüzde şimdilik moda bu.
Eyüpspor Beşiktaş'ın savunma arkasına Halil'e attıkları 3 uzun topla gol aradı. Halil 3 kez ofsayta düştü.
Beraberlik golünü duran toptan buldular. Golden sonra daha da özgüvenli ve istekliydiler. Beşiktaş bölüm bölüm saman alevi gibi baskı kurdu üretmeye gayret etti. Lakin bunu devamlılığa çeviremediler.

Bunaltan baskıyı ancak son çeyrekte kurabildiler. Bu durum Beşiktaş'ı lig yarışında geri bırakır çabuk çözülmesi gereken sorun bu olmalı.
Orkun beklenen lider oyunculuğu henüz ortaya koyamadı. Ne varsa yine Rafa Silva da var. Savunmadaki sıkıntılar devam ediyor.
Halil Umut Meler üst üste yaşadığı olumsuzluklardan dolayı sanki tükenmişlik sendromu yaşıyor.
Morale ve desteğe ihtiyacı var. Bu seviye hakemlerde zaman zaman bu düşüşler yaşanır. Bu durumu kendisi ve MHK çözemiyor. Buna ancak TFF Başkanı ele alıp psikolojik destek verip çözüm üretebilir. Çünkü Elit kategoride bulunmak uluslararası ayrıcalıktır. Kadroyu kaybedersek geri gelmesi çok zor uzun soluklu bir süreç istiyor.
Maçın ilk taç atışı hatalıydı.

Yardımcı Murat Altan'ın dikkati ve ikazı ile taç el değiştirdi. Bravo.
17'de Robin Yalçın hamlede geç kalınca Orkun'un ayağına basit de olsa bir basması var. Hakem sahada penaltıyı verdi. 72'de verdiği kolay bir karar aşaması bile evrensel uygulamalardan uzaktı, çorbaya döndü. Hakemin faul ve kart standardı Elit kategori hakemine uygun değildi.

Etiketler :
Murat Altan, Halil Umut Meler, Rafa Silva, Rashica, Eyüpspor, TFF, Robin Yalçın

