Nobre için kolay maç

Beşiktaş'tan neredeyse 40 kat düşük böylesine zayıf ve kalitesiz bir takım St. Patrick's beşli savunma bloğu ile Beşiktaş'ı karşılıyor. Beşiktaş da bu kalabalık savunmayı açmak için ne ritimli pas oyunu oynuyor, ne sık kanat değiştiriyor, ne kanatlardan isabetli orta yapıyor, ne de şut atıyor. Böyle olunca da bir devrede BAL Ligi ayarında bu takımdan iki gol yersin. Pozisyon hatası ile oluşan şok penaltı golü ve 34. dakikada yenilen ikinci golden sonra seyirci takımı protesto edince oyuncular biraz olsun kıpırdandı. Jurasek ve Arroyo çok kötüydüler ki devre arası değişiklikle birlikte beraberlik golü geldi. Tribünler biraz olsun duruldu. Beşiktaş beraberlik golünden sonra oyunu rölantiye almıştı ki Joao Mario'nun galibiyet golüyle imajı kurtardı, ülke puanına katkı sağladı, tribünlere moral geldi. Önümüzdeki hafta ligde Konya maçı ertelenecek yeni transferlerin katılımıyla beklenen Beşiktaş'a play-off da başarılar dilerim. Antonio Nobre 36 yaşında, Portekiz'in J.Pinheiro'dan sonra 2 nolu FIFA hakemi. Geçen sezon 9 maç yönetti. Bu sezon 2. Uluslararası maçı. Nobre ile birlikte VAR hakemi Narciso tanıdık isimler. Ligimizde geçen sezon VAR hakemliği yaptılar. Son yıllarda Portekiz ile ülkemizde arasında oyuncu, hakem, teknik adam, hakem eğitimcileri, VAR hakemleri ve eğitimcileri ile sportif köprü oluştu. Neredeyse kardeş ülke olduk. Ülke futbolumuzu ve iklimimizi yakından biliyorlar. Maçın hemen 9. saniyesinde Paulista'nın açık sağ kolu ile oynadığı top ve VAR'dan gelen penaltı kararı doğru. Son dakikalarda Mert'e çıkan sarı yeterli. Nobre için 19 faul, 2 sarı kartla kolay bir maç oldu.