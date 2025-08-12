Deneyim eksikliği

Trabzonspor maça fırtına gibi girdi. İstekli ve coşkuluydu. Onauchu santrfor, hemen arkasında on numara gibi Nwakaeme vardı. Her kafasını kaldırdığında kanatlarda sürekli savunma arkasına koşu yapan Olaigbe ve Zubkov ile çok çalıştılar lakin ilk yarı üretemediler. Olaigbe çok atletik, çabuk ve adam eksilten bir oyuncu. Önde baskı yüksek olunca çıkmakta zorlanan Kocaelispor savunmada iyi organize oldu. Mendes, Nonge ve Oğulcan ile kontrataklarla oyuna ortak oldular, pozisyon buldular. Pina ve Mustafa Eskihellaç ataklara çıkınca Kocaelispor kanatlarını geriye zorladılar. Kocaelispor böylesine geriye yaslanınca Trabzonspor hücum üstünlüğünü ve oyunun kontrolünü eline aldı, golü buldu. Golden sonra Kocaelispor risk aldı ve öne çıkmaya başladı

Rakip ceza alanına daha çok girdi pozisyonlar buldu ama gol bulamadı. Selçuk İnan hocanın kurduğu Kocaelispor, oyunuyla gelecek için umut verdi. Nwakaeme'nin bu kadar uzun oyunda kalması ne kadar doğru? Okay çok pas hatası yaptı. Çağdaş Altay geçen sezon ilk yarı 4 maç yönetti, son 5 hafta hiç maç alamadı. Zayıf bir performans gösterdi. Ama ikinci yarı başında ilk 4 hafta üst üste olmak kaydıyla 2 Trabzonspor, 1 Beşiktaş ve 1 G.Saray maçıyla birlikte toplamda 16 Süper Lig maçı yönetti. Lige bu maçla başlaması onun adına çok değerli. Ancak değer bulması için iyi yer almalı, performans göstermeli ve atletik hakemlik yapmalı. Nwakaeme'ye çıkan sarı hatalı. 46'da Onuachu'ya kontrolsüz giren Appindangoye'ye çıkmayan sarı kart kabul edilemez! 53'te Trabzonspor Olaigbe ile penaltı bekledi, devam kararı doğru. Hakemin oyun okuma, kendini kabul ettirme, fauller ve kartlar konusunda sıkıntıları, tecrübe ve de deneyim eksikliği var.