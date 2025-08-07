CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Mustafa Çulcu Böyle bitmez!
Mustafa Çulcu

Mustafa Çulcu

07 Ağustos 2025 | Perşembe

Böyle bitmez!

Feyenoord'da gidenlerin yerine gelenler oyun sistemine çabuk uyum sağlamışlar. Önde baskı ve ilerde çoğalabilen savunmada topun arkasına çabuk geçen geçiş oyununu iyi yapan dinamik bir takım görüntüsü içinde. Fenerbahçe'de geçen yıldan bu yana kadroda değişiklik yeni transfer Brown, sakatlıktan dönen Oosterwolde ve İrfan Can Kahveci sahada .İlk yarı bittiğinde istatistikler çok yakın lakin golü bulan Feyenoord.
İlk yarıda İrfan Can 36 da rakip alanda tek başına topla buluştu ama arkadan destek gelmedi yalnız kaldı pozisyonunu kaybetti. Brown 40 da bireysel beceri ile rakip savunmayı adeta delerek geçti vurdu kaleci başarılı oldu. İkinci yarıda Fenerbahçe daha baskılı, istekli ve topa sahip olan taraftı. Mourinho'dan önce Samedo ve Duran sonra Bartuğ hamleleri geldi. Baskı ve tempo devam etti nihayet beraberlik golü geldi.Beraberlik golü ile rahatlayan Fenerbahçe uzatma dakikalarında bir anlık konsantrasyon kaybı yaşayınca mağlup oldu. Fenerbahçe turu İstanbul'a bıraktı.
İsveçli Glenn Nyberg 36 yaşında UEFA ve FİFA'nın güven duyduğu elit kategori hakemi. Dünya Kulüpler Kupasında 2 müsabaka yönetti. VAR da ise Dünya Kulüpler Kupasında 9 görevle en çok görev alan hakemlerden çok deneyimli İspanyol Carlos del Cerro Grande. Belli ki UEFA bu maçları çok önemsiyor. Maçın 4 ve 13. dakikalarında Feyenoord penaltı beklentisi içinde oldu devam kararları doğruydu. Fenerbahçe'nin 41'de attığı golde İrfan Can Kahveci net ofsayttı iptal doğru.Hakemin basit temaslarda oyunu oynatma isteği 82'ye kadar kartsız yönetim becerisi ve sakinliği kabul gördü.Başarılı yönetim gösterdi ancak maçı bitirme şekli bu seviye bir hakeme yakışmadı.

