Mustafa Çulcu

Mustafa Çulcu

08 Ağustos 2025 | Cuma

Kararından emin değildi

Beşiktaş zayıf rakibi karşısında oyuna çok etkili ve istekli başladı. Oyunun kontrolü tamamen Beşiktaş'taydı. İlk yarıda sağ kanadı Ernest Muçi ile etkili kullanarak farka gitti. Orkun Kökçü, Rafa Silva, Ernest Muçi ve Tammy Abraham, St Patricks karşısında oldukça etkiliydiler. Ancak bu skor Beşiktaş'ı aldatmamalı çünkü karşısında ilk yarı hücum istatistiklerinde gol beklentisi dahil hepsi sıfır olan çok etkisiz bir rakip vardı. Beşiktaş'ın savunmada yaşadığı sıkıntılar devam ediyor. İkinci yarı Beşiktaş oyunu rölantiye aldı. Patricks daha etkili göründe ve ikinci yarının hemen başında gol buldu. Beşiktaş skor farkı yakalayınca maç bir anda uluslararası resmi hazırlık maçı havasına döndü. Daha önce süre almayan veya az süre alan oyuncuları sahaya sürerek teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer bunu fırsata dönüştürdü. Tur Beşiktaş'a hayırlı olsun.
Sloven David Smajc 36 yaşında. 2023'de Beşiktaş'ın içeride 5-0 yenildiği Club Brugge maçını yönetmişti. Geçen sezon Uluslar C Ligi'nde yönettiği BulgaristanLüksemburg maçında gösterdiği 11 sarı kart ile şaşkınlık yaratmıştı! Bu sezon ikinci maçı. Maalesef Konferans Ligi olunca UEFA'da maçlara 2. kategori hakem kullanılıyor. Yönetim anlayışına baktığımızda düşük profil bir hakem. Patricks'in 39'da Lennon ile attığı gol öncesi açık faul vardı gol iptali doğruydu. 41'de Lennon ceza alanı içinde Abraham'a net bir faul yaptı. Hakem penaltı verdi
Sanırım verdiği karardan emin değildi! Çünkü VAR penaltı kararını onaylayınca hakemin yüzü değişti bu kez ilk çaldığı düdükten daha etkili bir düdükle kararını tekrarladı. Patricks'in 49'da Power ile bulduğu golde ofsayt değerlendirmesine her ne kadar açılar doyurucu olmasa da VAR'a güven duymak zorundayız

