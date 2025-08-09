Emsal karar!

Gaziantep oyuna hızlı ve istekli başladı. Çabuk, atletik oyuncuları var ancak rakip geçen yılın şampiyonu Galatasaray olunca atakları etkisiz ve cılız kaldı. Galatasaray etkili, klas oyuncuları ve kazandığı iki penaltı ile maçı ilk yarıda bitirdi. Zorlanmadan üç puanı aldı. Maçın 30. saniyesinde Galatasaray ceza alanı çizgisi üzerinde Torreira kayarak geldi Lungoyi'nin önündeki topa müdahale etti, hakem 'devam' dedi. Oysa Lungoyi rakibine basıyor faul yapıyor.

8. dakikadaki korner atışı esnasında Gaziantep ceza alanı içinde Sallai ile Rodrigues karşılıklı el-kol ile didişme içindeler. Kornerden gelen topta, topun oyuna giriş anı ve hakemin faul yorumu önemli. Kötü yerde kalan, pozisyonu görmeyen hakem, önleyici hakemlik yapamayınca devamında Rodrigues formadan tek elle Sallai'yi çekti. Sallai fırsatı değerlendirdi, bıraktı kendini. VAR hakemi Sarper Barış Saka hakemi izlemeye davet etti. Ali Şansalan uzun uzun izledi ve penaltı verdi. Rodrigues formadan tek elle çekiyor. Bu çekmeye VAR'dan gelen yerli standartlara göre Türkiye penaltısı, ligde emsal karar olarak sezon boyunca tartışılacak.

38'de ve 45+2'de Gaziantep penaltı bekledi, devam kararları doğruydu. İlk yarıya 11 dakika uzatma bayağı iddialı bir uygulama. Uzatma dakikalarında Bacuna'nın Barış Alper'e ceza alanı içindeki faulünde hakem tereddütsüz penaltı verdi. Maçın ilk yarısı 56 dk. oynandı ancak top 24 dk. oyunda kaldı! İlk yarı 14 faul, 5 sarı kart ile tamamlandı. 63'te kaleci Burak, ceza alanı dışında topu bilerek elle oynayınca bariz gol şansını engellediği için VAR'dan izleme ile kırmızı kart gördü. Atletizminde ve karar verme yetilerinde düşüş gördüğüm Ali Şansalan, iki VAR müdahalesi ile sezona formsuz giriş yaptı. Maçı Ali Şansalan değil de VAR hakemi Sarper Barış Saka yönetti.