Haberler Fenerbahçe Ayarlarına dönmüş

MUSTAFA ÇULCU Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2025 Çarşamba 06:50
Mustafa Çulcu
Fenerbahçe'nin ilk maçın ikinci yarısında başlattığı yüksek tempo, iştahla, baskılı ve coşkulu futbolu, akşam ilk dakikadan itibaren oynayınca; Feyenoord neye uğradığını şaşırdı. Sol kanadı kullandıkça çok etkili oldular, pozisyonlar buldular. Önde baskı her pozisyonda yapılan pres, bu isteğe arzuya can dayanamazdı ki öyle de oldu. Brown'un beraberlik golü sonrası ekran bir an Feyenoord'lu Lotomba'yı gösterdi, yüzündeki ifade ''Biz buradan çıkamayız, tur bileti alamayız'' diyordu ve gelen goller bunu gösterdi. Yedikleri üçüncü golden sonra çok risk aldılar, çok yüklendiler lakin Fenerbahçe, göz kamaştıran akıl dolu futbolu ve farklı galibiyetiyle turu geçmeyi bildi. Ancak son düdüğe kadar konsantrasyon düşmemeli.

İstvan Kovacs, 41 yaşında ve çok iyi kariyere sahip üst düzey bir hakem. Geçen sezon yönettiği Şampiyonlar Ligi finali ile ayakları yerden kesilmişti. Sonrasında Dünya Kulüpler Kupası'nda yönettiği PSG-A.Madrid maçında 2 VAR müdahalesi yedi ve hakemlik egosuyla A.Madrid'li Lenglet'yi çift sarı karttan ihraç edince Collina kendisini bir maçla Amerika'dan eve gönderdi. Bu akşam gördük ki Kovacs eski fabrika ayarlarına dönmüş. Maçta son derece ciddi, dikkatli, sakin ve kararlıydı. En-Nesyri'nin golü çıplak gözle değil gibi gözükse de VAR'dan ofsayt çıktı. Teknolojiye ve tecrübeli VAR hakemi İtalyan Daniel Chiffi'ye güvenmek zorundayız. Kaleci İrfan Can'ın topu eline aldığı pozisyonun öncesinde Ueda'nın eline gelen topta hakem düdük çalmadı, seken top Amrabat'a geldi o da oyunu oynattı. İrfan Can hatalıydı. Kart olmaz serbest vuruş yeterli. Fred'e yaptığı centilmenlik dışı eylemde Borges'e çıkan sarı yeterli, kırmızı olmaz.

En-Nesyri'nin golü çıplak gözle değil gibi gözükse de VAR'dan ofsayt çıktı. Teknolojiye ve tecrübeli VAR hakemi İtalyan Daniel Chiffi'ye güvenmek zorundayız. Kaleci İrfan Can'ın topu eline aldığı pozisyonun öncesinde Ueda'nın eline gelen topta hakem düdük çalmadı, seken top Amrabat'a geldi o da oyunu oynattı. İrfan Can hatalıydı. Kart olmaz serbest vuruş yeterli. Fred'e yaptığı centilmenlik dışı eylemde Borges'e çıkan sarı yeterli, kırmızı olmaz.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
