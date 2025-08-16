Sıkıntılar VAR

Karagümrük, önde baskı ve presle başladı ancak bu sadece 10 dakika sürdü.

Savunma güvenliğini unutunca ilk uzun topta arkadaki geniş boşluğu ve Doh'un bireysel hatasını değerlendiren Barış ile Galatasaray golü buldu.

Doh ikinci spesifik hatasında kırmızı gördü ve Karagümrük bitti.

23 yaşındaki Fildişili oyuncu, 21 dakikada arkadaşlarına ihanet etti, maçı verdi.

10 kişi kalan rakibi karşısında oyun Galatasaray'ın egemenliği altındaki oynandı.

Osimhen gelince hareketlilik, ezici üstünlük ve aksiyon arttı, galibiyet geldi. Uzun bir aradan sonra İcardi'nin sahalara dönmesi seyirciyi coşturdu.

Geçen sezonun en çok maç yöneten hakemlerinden Ozan Ergün, iyi bir fiziğe sahip. Barış'ın golünde önce karşılıklı el-kol teması var, devamında Barış'ın eli illegal kullanım olarak Doh'un yüzüne temasla itiyor. Oyuncunun düşmesi veya yüzünü tutması gerekmiyor.



Bu bir faul ve sarı kart olmalıydı.

Kontra atak olduğu için hakem yakalayamadı; peki VAR ne yapıyor?

VAR işte bu durumlar için var ama bu pozisyonda maalesef yok! Doh'un 21'de Sanchez'in bacağına basmasını hakem sahada kendi tespit etmeliydi! Ama ülke hakemlerimizdeki VAR'a yaslanma hastalığı devam ediyor, garip olan da bu kabul görüyor.

Hakemler şunu bilmeliler VAR maçı kurtarır hakemi gömer. Gol pozisyonda VAR önce kendini kırmızı kartta da hakemi gömdü.

VAR'dan gelen kırmızı kart net doğru. 36'da Berkay'ın kendi ayağından sekip doğal olan koluna gelen topta Galatasaray penaltı bekledi, devam penaltı olmaz.

Garip olan şu hakem elini kulağına götürüyor yine VAR'ı işaret ediyor.

Osimhen açık ofsayt gol iptali doğru.

Hakemin faul tespitlerinde ve kart tasarruflarında ciddi sıkıntıları var.