Cesaret edemedi

Son maçlarına baktığımızda taktik formasyon istek ve arzu aynı olan iki takımdan daha tempolu, pozisyonlu oyun bekledik.

Lakin göremedik. Her iki takım da top rakipteyken takım halinde savunmada bekledi. Duran toplardan gol aradılar. Sahipsiz topları ve ikinci topları Göztepe topladı. En-Nesyri ve Duran beklediği topları alamayınca geriye gelip top almak zorunda kaldı.

Fred, Szymanski ve Amrabat hep savunmada kaldı, rakipten top kapmak için mücadele ettiler.

Mourinho klasiği ne işe yarıyorsa ilk yarı bitmeden soyunma odasına gitti!

Maçta 3. dakikada Amrabat sağ ayak dışı ile topa vuruyor. İnen ayak çaresiz Janderson'un ayağına basıyor.

Penaltı olmaz.



Hakem ceza alanı dışında basit temaslara fauller çalınca Duran ve Szymanski bundan cesaretle Göztepe ceza alanı içinde basit temaslarda penaltı beklentisi içinde kendilerini bıraktılar. Hakemin devam kararları doğruydu. En-Nesyri'ye gösterdiği sarı kart yanlış. Ayak yüksek kalktı lakin temas yok.

42. dakikada Duran ile Allan arasında temaslı mücadelede Duran sağ dirseğini silah olarak kullandı. Net kırmızı kart olmalıydı ancak Yasin Kol cesaret edip kırmızıyı gösteremedi!

Sarı ile geçiştirdi. Fenerbahçe 55'de penaltı bekledi, devam kararı doğru.

Oyuncunun kendi kafasından seken top doğal konumdaki kola geliyor.

Sarısı olan Juan topla ilerleyen Semedo'ya yaptığı taktik faul sonrası ikinci sarıdan ihraç oldu. Hakemin kararlarına kulübeden sözlü tepki veren İsmail Köybaşı arka arkaya çift sarıdan ihraç oldu.

Uçana kaçana sarı gösteren hakem 66'da Amrabat'a rakibini güreşçi gibi çekip indirmesine sarı göstermeye yine cesaret edemedi.

Oosterwolde'nin çift sarıdan ihracı doğru. Uzatmalarda Cenk Tosun ile Miroshi mücadelesinde VAR'dan ülke futbolumuza uygun penaltı geldi.

Kol ve ekibine tavsiyem bu maçın CD sini tekrar tekrar seyretmeleri...