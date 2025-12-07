Tedesco patinajda

Adı üstünde "zor maç" ama oyunun dilinde "Ben kazanacağım" diyen takım yok. Ne Fenerbahçe ne de Başakşehir benzer hırslarını barındırıyordu. Kader anlara bırakılmış, "Biri bir şey yapar" moduna geçilmiş. Son maça göre altı değişiklik var Tedosco'nun on birinde. Ancak planda bu oyuncuların farklılık yaratması üzerine bir fikir yok. Talisca'nın emrine verilen hücum aksiyonlarının içine Asensio girmedi. Semedo'nun sakatlanması sonrasında görev alan Kerem de ortalarda yok. Galatasaray maçında da yaşanan bu "bireysel çöküş" tüm oyuncuları sarmış durumda. Maçı yaşayan Fred ve Alvares var görüntü de. Takımın kıpırdaması için ilk değişiklerin (Nene, En Nesryi, Brown) sahaya girmesi gerekti. Asensio merkeze geçinde organizasyon biraz akıl – fikir kazandı

Bu bezginlik, bir gün öncesindeki "kayıp puan" beklentilerinin, "hakem kararı"ndan dönmesi olarak yorumlayanlar olabilir. Bu tip maçların çokluğu için de bizim de zaman zaman "Niye futbol yazıyoruz ki" dediğimiz de oluyor. Geriden gelerek kazandığı iki maç sonrasında Tedesco'nun, son iki maçta ortaya fark koyamadan takımını oynatması da kabul edilemez. Galatasaray maçında ilk isabetli şut 89'daydı. Dün kaleyi tutan ilk şut gol oldu. Bir takım, böyle bir maça nasıl "hazırlanamaz" gösterdi herkese. Maç sonlarındaki güzel cümleler, bir teknik adamı "başarılı" yapmıyor maalesef. Ekip olarak çuvalladılar