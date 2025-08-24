Büyük destek!

Bu sezon hızlı oynamalıyız diyen Mourinho'nun Fenerbahçe'si maça hem hızlı hem de baskılı başladı. Amrabat yerine İsmail ve Syzmanski yerine Talisca çok fark yaratıyorlar. Talisca adam eksiltiyor çalım atıyor şut atıyor duran toplardan kaleyi görüyor, izlerken heyecanlandırıyor. Fenerbahçe orta alanda üstünlük alınca Çağlar ve Skriniar cesaretle öne çıktılar ve ilk golü de böyle buldular. Önceki maçlarda sadece Brown'ın kanadı kullanılırken bu akşam Oğuz da diğer kanatta çok etkili oldu. İsmail ve Fred kazandıkları topları Talisca'ya teslim ettiler. Talisca coşkulu oyununu golle süsledi. Fenerbahçe, Avrupa kupaları dahil bu sezon ilk yarılarda yüzde 71 ile topa en çok sahip olduğu, rakip ceza alanında topla buluştuğu ikinci maç oldu. Ama soyunma odasına beraberlikle girdi. Kocaelispor oyunu çirkinleştirmedi gücü oranında cesur ve istekliydi. Lakin üç haftanın en kötü kaleci ve oyun performansı oldu. Fenerbahçe'nin ikinci yarıda da baskılı ve tempolu oyunu tribünleri mutlu etti hak ettiği galibiyeti getirdi. Mehmet Türkmen'in o kadar dengesiz faul ve kart uygulamaları var ki şaşırtıyor insanı! Doğrularının yanında kabul edilemez tolere ettiği kartlar var. Tempolu oynatmak farklı faulleri tespit etmek farklı konular. Bu konuyu gözden geçirmeli. Örnek mi, 48'de Show'a kontrolsüz hareketinde Brown net sarıydı kartsız geçemezsin. Yine Szymanski'nin atak başlangıç fazında net faulünü atlayınca Fenerbahçe'nin 77 de attığı golde VAR müdahalesi yedi. OFR'den gol iptali geldi. Her hakeme nasip olmayan böylesine destek gören MHK'nın altın çocuğu çağdaş hakemlik gelişimini hızlandırmalı. Yoksa bu destek biterse tepetaklak olur. Sermayeyi tüketmemeli...