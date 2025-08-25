Tecrübeye ihtiyacı var

Galatasaray önde baskı ile başladı. Ancak kanatlar çalışmayınca merkezden zorladı. Sane, Jakobs ve Sara ilk kontrolleri kötü yapınca rakip basıp topları aldı ve kontra ataklar geliştirdi. Yunus, Sara ve Sane oyun içinde mobiller, sürekli geziyorlar. Eren Elmalı önde basması ile golü buldu. Torreira ne iş olursa yapan tam bir emekçi gibi. Kalitesi zaten tartışılmayan Sane ve Galatasaray'a geldikten sonra muazzam çıkış gösteren Eren Elmalı attığı iki gol ile halfspace pozisyonunda fark yaratıyorlar. İkinci yarının başında gelen gol Galatasaray'ı rahatlattı. Merkezde sayısal üstünlüğü alınca daha fazla atak geliştirdi. Maça çift sol savunmacı ile başlayan Galatasaray, İcardi'yi alarak çift santraforla dört gollü galibiyetle oyunu tamamladı.



Hakem Alper Akarsu fizik olarak sahaya çok yakışıyor. 5. dakikada Kayseri lehine avantaj yorumu yanlış ama 27'de Galatasaray lehine oynattığı avantaj çok doğruydu. 30'da Osimhen göğüs ile aldığı topta el yorumu yanlıştı. Jakobs'un ilk yarıyı sarı kartsız tamamlaması kabul edilemez! Galatasaray'ın ikinci golü öncesi atakta hava topunda Sane, Carole'e net faul yaptı, hakem vermedi. Top taca çıktı ve atak başlangıç fazı bitti. Taçtan gelen topun devamı gol oldu. 55'de Torreira ile Ramazan mücadelesi temiz penaltı yok ama Torreira aldatmadan sarı görmeliydi, veremedi hakem! Eren'e kontrolsüz girişinde Gökhan'a sarı çıkmalıydı ama çıkmadı! Kaan'a kontrolsüz girince nihayet 76'da Gökhan'a doğru sarı çıktı. Ackah'a kolların haksız kullanımından Osimhen'e sarı çıkmalıydı. Hakemin oynatma isteği tamam da atladığı fauller ve kartlar sıkıntı puanını düşürdü. Tecrübeye ihtiyacı var.