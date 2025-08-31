CANLI SKOR ANA SAYFA
Mustafa Çulcu

Ürkekliğe gerek yok
Mustafa Çulcu

Mustafa Çulcu

31 Ağustos 2025 | Pazar

Ürkekliğe gerek yok

Galatasaray'ı durdurmak için savunma yerine önde baskıyla başlayan Rizespor bunu 10 dakika yaptı ve Galatasaray'ın pas trafiğini engelledi. Sonra oyuna denge geldi. İlhan Palut rakibin duran top başarısından dolayı buna çok çalıştıklarını söyledi lakin çalıştıkları yerden hem de 5 savunmacının arasından Sanchez ile vuruldular. Galatasaray'ın pas oyunu sabır taşını çatlatır. İstanbul'un trafiğinden daha yoğun. Sürekli ayağa ve süratli oyuncuların önüne pas yapıyorlar. Rizespor kalabalık merkez savunma yapıyor ve topa sahip oldukları anda öne oynayarak atletik oyuncuları ile sürekli gol arıyorlar. Bir topları direkten iki golleri VAR dan döndü. Sara ve Sane akan oyunda sürat ve ara pas açısından beklenen katkıyı sağlayamadılar. Galatasaray'ın bu oyunu bu galibiyet için yeterli olabilir ama Şampiyonlar ligi için asla yeterli değil.

***

Ali Yılmaz sahada, Onur Özütoprak VAR'da geçen hafta Trabzonspor-Antalyaspor maçında özellikle Trabzon'un attığı ofsayt gerekçesi ile iptal edilen golde doğru uygulama yapmışlar ve başarılı bulunmuşlar ki bu akşam bu maçla ödüllendirildiler. Maçta eşleşen oyuncuların karşılıklı temaslarında faul tercihleri tartışılır. Oyunun başında Laci'ye kontrolsüz giren Sallai'ye sarı göstermeliydi. Göstermedi.Rizespor'un attığı VAR dan iptal edilen iki gol de ofsayt. Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda top Hojer'in kalçasına çarpıyor devam doğru. 49'da kontrolsüz girişlerinden dolayı Lemina'ya sonra Laci'ye sarı göstermeliydi ama göstermedi. 53'de Osimhen'e yaptığı faulde umut vaat eden atağı önlediği için Alikulov'a çıkan sarı doğru. Ali Yılmaz bu kadar ürkekliğe tedirginliğe gerek yok. Her maç son maçınmış gibi yönetmelisin.

