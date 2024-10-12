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Mustafa Çulcu

Mustafa Çulcu

12 Ekim 2024 | Cumartesi

Zor oldu ama güzel oldu

Türk futbolunu ve futbolcusunu iyi tanıyan Robert Prosinecki bütün planlarını önce savuma sonra kontratak ve duran toplarla gol bulma üzerine kurgulamış. Sahaya sürdüğü oyuncu profili de bu anlayışa uygun. İlk yarıda topa sahip olan taraf ve oyunun kontrolü bizdeydi ancak rakibi açmakta ve pozisyon üretmekte zorlandık. Başlangıç 11 ile değil ancak yapacağımız hamlelerle oyunu çözeceğimiz düşüncesiyle ikinci yarıya Barış'ın yerine Bertuğ ile başladık. Kısa forvet hattımızda ısrarla kanat ortaları ile gol aramak yanlıştı. Uzaktan şut ve merkezden hücum topu yere indirip ikiye birlerle savunmayı açmak için İrfan Can ve Kenan Yıldız hamlesi daha erken gelmeliydi ki 62 de İrfan 69 da Kenan hamleleri gelince 30 saniye sonra beklediğimiz gol geldi.

Hücumda etkili olduğumuz anlarda rakip kontratak ile zaman zaman tehlikeli oldu. Gol sonrası rakip savunma açılmak zorunda kaldığı anlarda daha akılcı kontrollü ve sakin olmamız gerekirken telaş anlamsızdı! Rahat kombinasyonlar oluşturabilir farkı artırabilirdik olmadı. Zor oldu ama tek gol ile üç puan bizim oldu. Hakem Daniele Chiffi 40 yaşında bu sezon İtalya Serie A'da sadece bir maç, Avrupa'da bu maç ile birlikte toplam 3 maç yönetti. Asla üst düzey değil orta sınıf bir FIFA hakemi. Maçta son dakika hariç hakemi zora sokacak pozisyon olmadı. Öyle ki ilk 20 dakikada sadece 2 faul oldu ancak sonra fauller çoğaldı maç sonu 29 faul vardı. Maçta ilk sarı kart 65'de çıktı. Her iki taraf oyuncuları oyuna ve birbirlerine karşı saygılıydılar. Ancak 90+1'de önce faulü Bertuğ yaptı hakemin faul kararı doğruydu beden dili çok acemi ve yanlıştı. Oyuncular bir anda gerildi. Orkun'a sarı kart çıktı.

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Etiketler :
Daniele Chiffi, Kenan Yıldız, Robert Prosinecki, İrfan Can, Avrupa, Bertuğ, FIFA

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