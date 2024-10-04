Hafife almanın bedeli

Lig maçında rotasyon yapan Okan hoca akşam maçta risk almadı. Lakin önde hep bir fazla dokunuş yapan oyuncu grubunun olması savunmaya dönüşlerde sıkıntılar yarattı. Nitekim yenilen ilk golde Abdülkerim arkadan nal topladı, ikinci golde de pasif kaldı, rakibine müdahale edemedi. Haddini bilerek son derece sabırlı ve temkinli oynayan Rigas Skola bu futbol aklı ile iki gol buldu. Galatasaray'ın attığı ilk golde Mertens'in araya koşusu ve kaliteli dokunuşu ikinci golde Sanchez'in her geçen gün formu artan Yunus Akgün'e asisti ile gelen şahane golde Kerem Aktürkoğlu efekti verdi. Torreira akşam etkili olamayınca oyundan alındı. Rakibin daha konsantre olması, Galatasaray'ın temposuz oyunu basit top kayıpları ve rakibini hafife almanın bedelini beraberlikle ödedi.

UEFA'da maç sayısı artınca eldeki tüm FIFA hakemleri kıymete bindi. 2016 dan bu yana FIFA listesinde bulunan 36 yaşındaki Slovak hakem Filip Glova da bunlardan biri. Onun için bu maç aslında prestij açısından çok önemli. Ama sahada yer alış ve pozisyon takibi açısından sıkıntılı. Pozisyonlara uzak kalıyor, yürüyerek maç yönetiyor. Maçta zaten tempo yok bir de basit temaslara fauller çalınca tempo iyice düştü. Maçın hemen başında Toreira'nın şutunda hakem topun önünden zor kaçtı. Az daha şut sırtında patlayacaktı. Kerem Demirbay şut atacakken hakem yine topun önünde baraj yaptı engel oldu. UEFA bu tür hakemlere maç vererek Avrupa Ligi'nin kalitesini provoke ediyor. Aldatmadan dolayı Yunus'a gösterdiği kart gereksizdi. Kontrolsüz faulleri sebebiyle Panic ve Ikaunieks ve Kerem Demirbay'a çıkan sarı kartlar doğru. Son dakikalarda faul bekleyen Rigas Teknik Direktörü tepki verince sarı kart gördü. Hakemin maçın sonucuna tesir edecek hatası yok. Koşmadan terlemeden yorulmadan maçı bitirdi.