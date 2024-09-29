Hakemler uyuyor!

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk dün Kasımpaşa karşısına İcardı ve Osimhen ile çift forvet ile çıktı. PAOK maçının kadrosundan 5 farklı isme görev verdi. Sistem değişikliği yapmadı. Galatasaraylı oyuncular antrenmanda gol vuruşu yaparcasına golleri de buldular. İkinci yarıya Okan hoca Osimhen ve Sallai'yi çıkardı. Yerlerine Barış ile Mertens'i aldı ve tek forvet klasiğine döndü. Çok çekişmeli değişken bir maç seyrettik.

25 yaşındaki genç hakem Oğuzhan Çakır'ı geçtiğimiz sezon devre arasında Süper Lig hakem kadrosuna Ahmet İbanoğlu'nun MHK'sı aldı.

Yarım sezonda 6, bu sezon şu ana kadar 5 maç yönetti. Dün akşam ilk kez büyük bir takımın maçında düdük çaldı. Atletik bir yapıya sahip. İyi koşuyor.



Maçın başlarında Yunus'un Winck e faulde acele etmese ve çevre kontrolünü yapabilmiş olsa Kasımpaşa'nın sağ kanattan avantajını kesmeyecekti. 16'da Ben Ouanes'e kontrolsüz hareket yapan Osimhen'e sarı kart göstermeliydi.

Sözlü ikazla geçiştirdi.

Maçın önemli kararı 51'de geldi.

Fall'ın ortasında Jacobs'un sol omuzüst göğüs bölgesine çarpan topa hakem penaltı verdi. VAR devreye girdi, hakemi izlemeye davet etti.

Pozisyonu izleyen hakem penaltıyı iptal etti.

Bu maçlar en az 17 kamera ile takip ediliyorken bu pozisyonu kapalı iki açı ile OFR'de hakeme izletmek herhalde VAR kalitesizliği olsa gerek.

Yazık. Oyun hakem atışı ile başlaması gerekirken kornerle başladı. Saldım çayıra mevlam kayıra. Sahadaki hakem de VAR'daki de uyuyor.